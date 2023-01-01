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رئيس إيطاليا: من اللاإنسانية تجويع إسرائيل غزة بصغارها ومسنيها

الإثنين 02 يونيو 2025 12:22 ص / بتوقيت القدس +2GMT
رئيس إيطاليا: من اللاإنسانية تجويع إسرائيل غزة بصغارها ومسنيها



روما/سما/

قال الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا إنه “من اللاإنسانية” أن تحكم إسرائيل على الفلسطينيين في غزة بالجوع بصغارها ومسنيها.

جاء ذلك خلال كلمته بحفل في قصر كويرينالي بالعاصمة روما لممثلين دبلوماسيين عن دول ومنظمات دولية معتمدة لدى إيطاليا بمناسبة يوم الجمهورية، الذي يُحتفل به كل عام في 2 يونيو.

وفي كلمته، أعرب ماتاريلا عن أمله في أن تسمح إسرائيل فورا لإيصال المساعدات الدولية إلى غزة.

وأضاف: “من اللاإنسانية أن يُحكم على شعب بأكمله، من الصغار إلى المسنين، بالجوع”.

وأكد على حق الفلسطينيين في وطنهم ضمن حدود محددة ومعروفة، وأنه من غير المقبول حرمان الفلسطينيين في غزة من تطبيق القانون الإنساني.

وعبر سياسة متعمدة تمهد لتهجير قسري، تمارس إسرائيل تجويعا بحق 2.4 مليون فلسطيني في غزة، عبر إغلاق المعابر منذ 2 مارس/ آذار الماضي بوجه المساعدات الإنسانية ولا سيما الغذاء، حسب المكتب الإعلامي الحكومي بالقطاع.

وبدعم أمريكي مطلق، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر 2023 جرائم إبادة جماعية في غزة خلفت أكثر من 178 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، بجانب مئات آلاف النازحين.

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