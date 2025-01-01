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إعلام عبري: إعلان حماس نتيجة ضغوط أمريكية وقطرية ومصرية وهناك فرصة لتحقيق اختراق

الإثنين 02 يونيو 2025 12:17 ص / بتوقيت القدس +2GMT
إعلام عبري: إعلان حماس نتيجة ضغوط أمريكية وقطرية ومصرية وهناك فرصة لتحقيق اختراق



القدس المحتلة/سما/

زعمت وسائل إعلام إسرائيلية أن حركة "حماس" أعربت عن استعدادها للتفاوض الفوري، جاء عقب ضغوط مارستها الولايات المتحدة وقطر ومصر على الحركة خلال اليوم الماضي.


وقال موقع "واللا" العبري: "مصادر مطلعة على سير المفاوضات أفادت بأن بيان حماس الصادر هذا المساء جاء نتيجة ضغوط مارستها الولايات المتحدة وقطر ومصر على الحركة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية بهدف تعديل ردها على المقترح الأمريكي".


وأضاف: "هناك تغير في موقف حماس قد يمهد لاختراق سياسي يفضي إلى التوصل إلى صفقة التبادل ووقف إطلاق النار".

وأعربت حركة "حماس"، مساء اليوم الأحد، عن ترحيبها باستمرار الجهود القطرية والمصرية من أجل التوصل إلى صفقة لإنهاء الحرب الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة.

وشددت الحركة على "استعدادها للشروع الفوري في جولة مفاوضات غير مباشرة، للوصول إلى اتفاق حول نقاط الخلاف، بما يؤمّن إغاثة شعبنا وإنهاء المأساة الإنسانية، وصولا إلى وقف دائم لإطلاق النار وانسحاب كامل لقوات الاحتلال".

هذا وأكدت مصر وقطر مواصلتهما جهودهما المكثفة لتقريب وجهات النظر والعمل على تذليل النقاط الخلافية للتوصل لاتفاق وقف إطلاق نار بقطاع غزة ارتكازا على مقترح المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف.

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