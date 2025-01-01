  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

الجيش الإسرائيلي يحوّل مراكز المساعدات الأمريكية إلى أفخاخ موت للمدنيين بغزة

الإثنين 02 يونيو 2025 12:04 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الجيش الإسرائيلي يحوّل مراكز المساعدات الأمريكية إلى أفخاخ موت للمدنيين بغزة



القدس المحتلة/سما/

وثقت مشاهد لحظة إطلاق الجيش الإسرائيلي النار على آلاف المدنيين أثناء محاولتهم الوصول إلى مركز المساعدات الأمريكي غرب رفح جنوب قطاع غزة.


وجرى توثيق الحادثة التي وقعت بالقرب من مركز توزيع المساعدات، حيث تعرض المدنيون العزل لإطلاق النار، مما أدى إلى سقوط عشرات الشهداء والجرحى.


وتحولت مراكز المساعدات في غزة إلى أفخاخ موت حيث تستهدف القوات الإسرائيلية المدنيين الجوعى الذين قدموا للحصول على المساعدات.

واستشهد31 مواطنا على الأقل  فيما أُصيب أكثر من 200 آخرين فجر اليوم الأحد، برصاص القوات الإسرائيلية، خلال اعتدائها على مركز توزيع المساعدات في منطقة العلم بمحافظة رفح جنوبي قطاع غزة.

وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية أن "كل شهيد وصل إلى المستشفيات مصاب بطلق ناري واحد في الرأس أو الصدر"، مؤكدة أن "الاحتلال تعمّد القتل المباشر والبشع بحق المدنيين المحتشدين بحثا عن الغذاء".

ووثق المكتب الإعلامي الحكومي مقتل مواطن آخر وإصابة 32 في اعتداء مشابه على مركز توزيع المساعدات في منطقة جسر وادي غزة صباح اليوم، ما يرفع الحصيلة الكاملة لضحايا مجازر مراكز المساعدات منذ بدء هذه الآلية في 27 مايو إلى 49 شهيدا و305 إصابات.

وحمل المكتب "الاحتلال المسؤولية الكاملة عن هذه المجازر"، واعتبر أن "مراكز توزيع ما يُسمى بالمساعدات تحولت إلى ميادين قتل جماعي".

الأكثر قراءة اليوم

الجيش الإسرائيلي يستعد لتوسيع ضغطه العسكري على غزة .. “معاريف”: العالم ينقلب علينا

"مهندس صفقة شاليط" يكشف الطريقة الوحيدة لإنهاء الحرب على غزة

قيادي في "حماس" يكشف تفاصيل مثيرة "لانهيار مفاوضات" التهدئة

"معاريف": اغتيال محمد السنوار خلق ثلاث مشاكل..

صحيفة عبرية : حماس لن تنهار حتى بعد اغتيال الشقيقين السنوار

عائلات قتلى الأسرى الإسرائيليين في غزة تجتمع بزامير وتحذر من توسيع الحرب

الرئيس الشرع لصحيفة يهودية: يمكننا التعاون مع إسرائيل ضد أعداء مشتركين

الأخبار الرئيسية

thumbs_b_c_02f8ac49c4eda3c90d84c82e45319aeb

"حكومة غزة" تفند فيديو مفبركا لتبرئة إسرائيل من قتل طالبي مساعدات

683ca62f42360479ae7b3882

"حماس": نؤكد استعدادنا لبدء جولة مفاوضات للوصول إلى اتفاق لوقف الحرب

683c9a214c59b72e6c7ab7c3

"إسرائيل" تضع 4 شخصيات كبيرة في حماس على قوائم الاغتيالات

683c8e954236047993267f74

رئيس الأركان الإسرائيلي يوعز بتوسيع العمليات العسكرية إلى مناطق أخرى في جنوب قطاع غزة وشماله

20250601033341

عائلات قتلى الأسرى الإسرائيليين في غزة تجتمع بزامير وتحذر من توسيع الحرب

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية