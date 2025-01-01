الجيش الإسرائيلي يحوّل مراكز المساعدات الأمريكية إلى أفخاخ موت للمدنيين بغزة

القدس المحتلة/سما/

وثقت مشاهد لحظة إطلاق الجيش الإسرائيلي النار على آلاف المدنيين أثناء محاولتهم الوصول إلى مركز المساعدات الأمريكي غرب رفح جنوب قطاع غزة.



وجرى توثيق الحادثة التي وقعت بالقرب من مركز توزيع المساعدات، حيث تعرض المدنيون العزل لإطلاق النار، مما أدى إلى سقوط عشرات الشهداء والجرحى.



وتحولت مراكز المساعدات في غزة إلى أفخاخ موت حيث تستهدف القوات الإسرائيلية المدنيين الجوعى الذين قدموا للحصول على المساعدات.

واستشهد31 مواطنا على الأقل فيما أُصيب أكثر من 200 آخرين فجر اليوم الأحد، برصاص القوات الإسرائيلية، خلال اعتدائها على مركز توزيع المساعدات في منطقة العلم بمحافظة رفح جنوبي قطاع غزة.

وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية أن "كل شهيد وصل إلى المستشفيات مصاب بطلق ناري واحد في الرأس أو الصدر"، مؤكدة أن "الاحتلال تعمّد القتل المباشر والبشع بحق المدنيين المحتشدين بحثا عن الغذاء".

ووثق المكتب الإعلامي الحكومي مقتل مواطن آخر وإصابة 32 في اعتداء مشابه على مركز توزيع المساعدات في منطقة جسر وادي غزة صباح اليوم، ما يرفع الحصيلة الكاملة لضحايا مجازر مراكز المساعدات منذ بدء هذه الآلية في 27 مايو إلى 49 شهيدا و305 إصابات.

وحمل المكتب "الاحتلال المسؤولية الكاملة عن هذه المجازر"، واعتبر أن "مراكز توزيع ما يُسمى بالمساعدات تحولت إلى ميادين قتل جماعي".