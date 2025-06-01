مصر تطالب "إسرائيل" بالانسحاب من كامل الأراضي الفلسطينية المحتلة

القاهرة/سما/

أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي على ضرورة انسحاب إسرائيل من كامل الأراضي الفلسطينية المحتلة، مجددا رفض القاهرة القاطع لأي مخططات لتهجير الشعب الفلسطيني من أرضه.



جاء ذلك خلال كلمة وزير الخارجية المصري في أعمال اجتماع اللجنة الوزارية العربية الإسلامية مع العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني بن الحسين، واجتماع اللجنة مع رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس.

وشدد عبد العاطي على وحدة الموقف العربي والإسلامي حيال الثوابت الخاصة بالقضية الفلسطينية وعلى رأسها رفض تهجير الفلسطينيين من أرضهم أو ضم الضفة الغربية لإسرائيل، بالإضافة إلى حشد الدعم الدولي لجهود الاعتراف بالدولة الفلسطينية، واستئناف وقف إطلاق النار في قطاع غزة وإدخال المساعدات الإنسانية، والعمل على بدء جهود التعافي المبكر وإعادة الإعمار في القطاع.

وخلال اجتماع افتراضي لأعضاء اللجنة الوزارية مع رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية استعرض وزير الخارجية المصري الجهود المصرية الحثيثة لوقف إطلاق النار ونفاذ المساعدات الإنسانية الطارئة للقطاع.

وشدد عبد العاطي على موقف مصر الثابت إزاء رفض مخططات تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه، وضرورة انسحاب إسرائيل من كامل الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأكد وزير الخارجية على الحاجة المُلحة لاستمرار حشد الدعم الدولي لتنفيذ الخطة العربية الإسلامية لإعادة إعمار غزة التي اعتمدتها الدورة غير العادية للقمة العربية بالقاهرة في 4 مارس الماضي، مشدداً حرص مصر على دعم الشعب الفلسطيني لحصوله على حقوقه المشروعة وعلى رأسها إقامة دولة فلسطينية على خطوط 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وسلط الوزير عبد العاطي الضوء على الأهمية التي توليها مصر لمؤتمر التسوية السلمية وتنفيذ حل الدولتين المقرر عقده في نيويورك في يونيو الجاري برئاسة مشتركة للمملكة العربية السعودية وفرنسا، باعتباره خطوة على المسار الصحيح لتنفيذ حل الدولتين والاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية استناداً لقرارات الشرعية الدولية.