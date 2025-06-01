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الجيش الإسرائيلي ينشر توثيقات من عمل قواته في القرى السورية في جبل الشيخ

الأحد 01 يونيو 2025 06:20 م / بتوقيت القدس +2GMT
الجيش الإسرائيلي ينشر توثيقات من عمل قواته في القرى السورية في جبل الشيخ



القدس المحتلة/سما/

نشر الجيش الإسرائيلي اليوم الأحد، توثيقات لعمليات وأنشطة قوات الفرقة 210 في القرى السورية على قمة جبل الشيخ.

 

وقال الجيش في بيان: "تواصل قوات الفرقة 210، بما فيها فرق القتال التابعة للواء الجبال 810، ولواء الجولان 474، ولواء ألكسندروني 3، عملياتها في منطقة سوريا لتدمير البنى التحتية الإرهابية وحماية سكان هضبة الجولان".

وأضاف: "كجزء من نشاطها في منطقة الحماية بجنوب سوريا، رصدت قوات لواء الجبال 810 وسائل قتالية من ضمنها عدد من الصواريخ والألغام".

وأشار الجيش إلى أنه "هاجم يوم الجمعة الماضي في منطقة اللاذقية صواريخ في الساحل بحر - بحر شكلت تهديدا على حرية الملاحة الإسرائيلية والدولية، وكذلك مكونات من صواريخ أرض – جو".

وأكد البيان أن "الجيش الإسرائيلي يواصل العمل ضد البنى التحتية الإرهابية في المنطقة من أجل حماية أمن مواطني دولة إسرائيل وسكان هضبة الجولان بشكل خاص".

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