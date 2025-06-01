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"هيئة الأسرى": استمرار التجويع والضرب بحق أسرى "مجيدو"

الأحد 01 يونيو 2025 06:06 م / بتوقيت القدس +2GMT
"هيئة الأسرى": استمرار التجويع والضرب بحق أسرى "مجيدو"



رام الله/سما/

أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، بأن أسرى سجن "مجيدو" يعانون الأمرين جراء التجويع والضرب الذي تنتهجه إدارة السجن بحقهم، خاصة الأشبال منهم.

وقالت محامية الهيئة، إن الأسير فادي إبراهيم شامي (24 عاما) من سكان نابلس، فقد من وزنه 22 كيلوغرام، بسبب التجويع المستمر بحق أسرانا في كافة السجون، حيث اعتقل بتاريخ 11/5/2023، ولديه محكمة بتاريخ 22/6/2025.

وتعرض الأسير الشبل قيس ناصر محمد دين شحادة (15 عاما) للضرب عدة مرات، خلال تواجده في عتصيون، ونقله إلى السجن، واعتقل من بيته بتاريخ 20/4/2025.

فيما يقبع الأسير حمزة عمر محيسن (17 عاما) من مخيم العروب، المعتقل بتاريخ 20/4/2025، في قسم 5 غرفة رقم 11 تعرض للضرب، خلال عملية اعتقاله عدة مرات.

وأفادت محامية الهيئة، بأن إدارة السجن تقتطع أحيانا من مدة الفورة، والتي من المفترض أن تكون مدتها ساعة كاملة، كما أن حالات مرض الجرب في تزايد مستمر داخله وحتى الدواء لا يجدي نفعا، بسبب قلة النظافة والتهوية، والطعام قليل جدا، وبالكاد يكفي للبقاء على قيد الحياة.

يذكر أن عدد الأقسام داخل السجن يبلغ 9 أقسام، في كل قسم 72 أسيرا تقريبا.

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