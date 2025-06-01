عضو كنيست لماكرون: الصفعة التالية ستكون أشد إيلاما

القدس المحتلة/سما/

نشر سياسي إسرائيلي، صباح الأحد، تغريدة على حسابه في منصة "إكس" يوجه فيها تحذيرا مباشرا للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.



وقال العضو في الكنيست الإسرائيلي، ألموغ كوهين، في التغريدة، التي كتبها باللغة الإنجليزية: "عزيزي الرئيس ماكرون، سمعتُ أنك حريص على إقامة دولة فلسطينية. بالنظر إلى فوضى الليلة الماضية في باريس، فإنك تُحرز تقدما كبيرا. فقط في فرنسا".





وألموغ كوهين هو عضو في الكنيست عن حزب "القوة اليهودية" اليميني المتطرف.

والجمعة، اتهمت إسرائيل الرئيس الفرنسي، بشنّ "حرب صليبية على الدولة اليهودية"، بعدما دعا المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف أكثر حزما حيال الدولة العبرية ما لم يتحسن الوضع الإنساني في قطاع غزة.

وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية في بيان: "عوضا عن ممارسة الضغوط على الإرهابيين، يريد ماكرون مكافأتهم من خلال منحهم دولة فلسطينية. لا يوجد أي مجال للشك في أن عيدها الوطني سيكون في السابع من أكتوبر"، في إشارة الى هجوم حماس عام 2023 الذي أشعل فتيل الحرب.