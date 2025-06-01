تحذير من تدهور صحة الصحافي علي السمودي المعتقل لدى الاحتلال

جنين/سما/

حذرت نقابة الصحافيين الفلسطينيين، اليوم الأحد، من تدهور الحالة الصحية للصحافي علي السمودي (58 عاما)، المعتقل في سجون الاحتلال الإسرائيلي منذ 29 أبريل/ نيسان الماضي.

وأوضحت النقابة، في بيان، أن "السمودي يعاني من أمراض مزمنة ويحتاج إلى رعاية صحية مستمرة، وأن استمرار الإهمال الطبي له في سجون الاحتلال يعرّض حياته لخطر شديد".

وقالت إن السمودي يعاني أيضا من شظايا رصاص في رأسه، أُصيب بها خلال تغطيته الصحافية قبل سنوات.

ودعت النقابة جميع المؤسسات الدولية والحقوقية إلى "التحرك الفوري والضغط لإنقاذ حياة السمودي".

ومنذ بداية حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة، اعتقلت إسرائيل واحتجزت 177 صحافيا، أبقت في سجونها على 49 منهم، وفق نادي الأسير الفلسطيني.

وفي 16 أيار/ مايو الماضي، قالت نقابة الصحافيين الفلسطينيين إنها رصدت نحو 80 من الجرائم والاعتداءات والانتهاكات الإسرائيلية على الصحافيين الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية خلال أبريل الماضي وحده.

والأربعاء، أعلن المكتب الإعلامي الحكومي بقطاع غزة، في بيان، استشهاد 221 صحافيا في القطاع في هجمات إسرائيلية منذ بدء الحرب في 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

ومنذ بدء الحرب يواجه الصحافيون الفلسطينيون ظروفًا قاسية تهدد حياتهم يوميا، واستشهد عشرات منهم أثناء تغطيتهم الميدانية، رغم ارتدائهم سترات الصحافة وتمركزهم في أماكن معروفة.