هرتسوغ يدعو فرنسا للتحرك بعد الاعتداءات على مواقع يهودية في باريس

القدس المحتلة/سما/

دعا الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ السلطات الفرنسية إلى اتخاذ إجراءات لمحاسبة منفذي الاعتداءات على عدد من المواقع اليهودية في باريس، يوم السبت.



وعبر هرتسوغ في منشور على موقع "إكس" للتواصل الاجتماعي عن "صدمته" جراء الاعتداءات التي طالت أيضا الكنيس في حي ماريه الذي بناه الحاخام جويل هرتسوغ، الجد الأكبر لرئيس إسرائيل.



وأضاف: "أدعو السلطات الفرنسية إلى التحرك بسرعة وحزم لمحاسبة المسؤولين وحماية الجالية اليهودية من الكراهية وأي نوع من الاعتداءات".

وأشار إلى أنه تحدث مع ممثلي الجالية اليهودية في فرنسا، اليوم السبت، للتعبير عن تضامنه معهم.

يذكر أن عددا من المواقع اليهودية في باريس تعرضت للهجمات، يوم السبت، بما فيها نصب تذكاري لضحايا محرقة اليهود و3 كنائس يهودية إضافة إلى مطعم يهودي.