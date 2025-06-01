نسخة من رد حماس الكامل على مقترح ويتكوف للصفة مع "إسرائيل".. ماذا جاء فيه بالنقاط؟

غزة/سما/

أعلنت حركة "حماس" أنها سلمت الوسطاء ردها على مقترح المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف، يوم السبت، وإليكم نسخة عن نص الرد الذي قدمته "حماس" و"فصائل المقاومة الفلسطينية" فماذا جاء فيه؟



يتضمن رد "حماس" الإفراج عن 10 أسرى إسرائيليين أحياء و18 جثمانا على عدة دفعات مقابل عدد يتفق عليه من الأسرى الفلسطينيين خلال وقف إطلاق النار لمدة 60 يوما يجري خلالها التفاوض على إنهاء الحرب والانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة.



وفيما يلي نص الرد الذي قدمته "حماس":

* مدة وقف إطلاق النار 60 يوما ويضمن ترامب التزام "إسرائيل" بوقف إطلاق النار خلال هذه الفترة.

* إطلاق سراح الأسرى والجثامين الإسرائيليين: سيتم إطلاق سراح 10 أسرى إسرائيليين أحياء و18 جثمانا.

* في اليوم الأول سيتم إطلاق سراح 4 أسرى أحياء وفي الثلاثين 2 أسرى أحياء وفي اليوم الستين 4 أسرى أحياء.

* بالنسبة للجثامين يتم تسليم 6 في اليوم العاشر وفي اليوم الثلاثين 6 وفي اليوم الخمسين 6.

* المساعدات والوضع الإنساني: سيتم إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة فور الموافقة على اتفاق وقف إطلاق النار.

* سيتم إدخال المساعدات الإنسانية فور الموافقة على اتفاق وقف إطلاق النار وفق البروتوكول الإنساني في اتفاق 19 يناير.

* اعادة تأهيل البنية التحتية وإدخال مواد البناء لإعادة تأهيل وبناء المستشفيات والمدارس والمخابز.

* السماح لسكان قطاع غزة بالسفر والعودة من وإلى القطاع عبر معبر رفح من دون قيود وعودة حركة التجارة.

* خلال فترة المفاوضات يتم الانتهاء من إعداد الترتيبات والخطط لإعادة الإعمار للبيوت والمنشآت والبنية التحتية.

* يتم البدء بتنفيذ خطة إعادة الإعمار لمدة 3 إلى 5 سنوات تحت إشراف عدد من الدول بما في ذلك مصر وقطر والأمم المتحدة.

* تتوقف جميع الأنشطة العسكرية الإسرائيلية في غزة عند دخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ.

* خلال فترة وقف إطلاق النار يوقف الطيران الجوي (العسكري والاستطلاعي) في قطاع غزة لمدة 10 ساعات يوميا.

* خلال أيام تبادل الأسرى والمحتجزين تكون مدة توقف الطيران الجوي 12 ساعة يوميا.

* انسحاب القوات الإسرائيلية: في اليوم الأول يتم إطلاق سراح 4 أسرى أحياء على أن تنسحب القوات الإسرائيلية إلى ما كانت عليه قبل 2 مارس.

* في اليوم الأول ستبدأ المفاوضات غير المباشرة برعاية الوسطاء الضامنين لوقف إطلاق النار الدائم.

* المفاوضات: ستكون حول شروط تبادل جميع الأسرى الإسرائيليين المتبقين مقابل عدد يتفق عليه من الأسرى الفلسطينيين.

* إعلان وقف إطلاق النار والانسحاب الكلي للقوات الإسرائيلية بعد الاتفاق على تبادل الأسرى والجثامين المتبقين.

* مباشرة لجنة من تكنوقراط مستقلة إدارة شؤون قطاع غزة كافة فور بدء تنفيذ هذا الاتفاق بكامل الصلاحيات والمهام.

ونفت حركة "حماس" الادعاءات بأنها رفضت خطة المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف لوقف إطلاق النار في قطاع غزة وتبادل الأسرى.

كما أكدت أن "رد إسرائيل على عرض ويتكوف كان غير متوافق مع ما وافقت عليه الحركة"، موضحة أن موقف ويتكوف من حماس كان "غير عادل" وأظهر "تحيزا كاملا" لإسرائيل.