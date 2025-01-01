نتنياهو يعاود طعن حماس وينتهز الفرصة لإرضاء ويتكوف وواشنطن

القدس المحتلة/سما/

أكد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء السبت، أن إسرائيل ستواصل عملها من أجل استعادة محتجزيها وحسم المعركة ضد حركة "حماس".



وذكر مكتب نتنياهو عقب رد حماس أنه "في حين وافقت إسرائيل على مقترح ويتكوف الجديد للإفراج عن المختطفين، تواصل حماس التمسك برفضها".



وكرر تصريح المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف بالقول، إن "رد حماس غير مقبول ويعيد الوضع إلى الوراء"، مؤكدا أن "إسرائيل ستواصل عملياتها من أجل استعادة المختطفين وهزيمة حماس".

كما تحدث رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، هاتفيا مع ويتكوف عقب رد حماس، بالإضافة إلى إجرائه مشاورات هاتفية عقب رد الحركة على المقترح الجديد ورد المبعوث الأمريكي عليها، حسبما أفادت تقارير إسرائيلية.

وقال مسؤول إسرائيلي رفيع ومطلع على المفاوضات إن "حماس أدرجت مطالب بعيدة كثيرا عن مقترح إسرائيل، من بينها وقف إطلاق النار لفترة حتى 7 سنوات، انسحاب الجيش بشكل كامل من كافة الأراضي التي سيطر عليها منذ مارس، وإلغاء آلية المساعدات الإنسانية الجديدة والعودة إلى توزيع المساعدات بشكلها السابق".

واعتبر أن "ذلك ليس ردا إنما إغلاق باب". فيما قال مسؤول إسرائيلي آخر إن "حماس رفضت فعليا مقترح ويتكوف الأخير ووضعت مقترحا جديدا بشروطها".

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية "كان 11" عن مسؤولين مطلعين على المفاوضات، قولهم إنه "جرى تلقي رد من حماس على نحو نعم، ولكن ما زالت تطلب تغييرات بشأن إنهاء الحرب كما أنها عرضت الإفراج عن 10 مختطفين أحياء بعدة دفعات وليس بدفعتين بحسب ما اقترح ويتكوف".

واعتبروا "الخلاصة بأن التوصل إلى تفاهمات سيستغرق وقتا، ويتعين على إسرائيل الآن أن تقرر ما إذا كانت ستواصل المفاوضات رغم ذلك، أو تصعيد القتال في غزة".

المصدر: وكالات