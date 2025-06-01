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الجيش الإسرائيلي يزعم اغتيال قائد خلية لحماس "تسبب بمقتل 21 جنديا"

الأحد 01 يونيو 2025 04:59 م / بتوقيت القدس +2GMT
الجيش الإسرائيلي يزعم اغتيال قائد خلية لحماس "تسبب بمقتل 21 جنديا"



القدس المحتلة/سما/

أعلن الجيش الإسرائيلي بالتعاون مع جهاز الشاباك، عن تصفية خليل عبد الناصر محمد خطيب، "قائد خلية في كتيبة المغازي" التابعة لـ"حماس"، خلال غارة جوية استهدفته يوم الجمعة الماضي.

 

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي في بيان اليوم الأحد: "في عملية مشتركة لجيش الدفاع والشاباك قضت طائرة لسلاح الجو الجمعة الماضية على المخرب المدعو خليل عبد الناصر محمد خطيب، قائد خلية في كتيبة المغازي التابعة لحماس الإرهابية".

 

وأضاف بيان الجيش "‏كان المدعو خليل قد قاد خلية مخربين أطلقت صواريخ مضادة للدروع باتجاه مبان كانت قواتنا تعمل فيها وباتجاه طاقم دبابة كان يؤمنهم، وذلك في منطقة المغازي بتاريخ 22 يناير 2024، مما أسفر عن سقوط 21 جنديا من جيش الدفاع".

وأشار البيان إلى أن خطيب "‏خلال الحرب، شارك في تخطيط وتنفيذ العديد من العمليات الإرهابية الأخرى ضد قوات جيش الدفاع".

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