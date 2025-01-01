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الاحتلال ينصب كميناً دموياً ويستدرج آلاف الجوعى ويقتل وييب العشرات ..

الأحد 01 يونيو 2025 11:23 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال ينصب كميناً دموياً ويستدرج آلاف الجوعى ويقتل وييب العشرات ..



القدس المحتلة / سما/

قال المكتب الإعلامي الحكومي بغزة ان الاحتلال الإسرائيلي نصب كميناً دموياً عند جسر وادي غزة واستدرج آلاف المُجوَّعين وأطلق النار عليهم ويقتل ويصيب ويحاصر عشرات المواطنين.

واضاف المكتب في بيان صدر عنه ان جيش الاحتلال "الإسرائيلي" قام صباح اليوم بالتعاون مع الشركة الأمنية الأمريكية بدعوة المواطنين المُجوَّعين للتوجه نحو منطقة قرب جسر وادي غزة بزعم توزيع "مساعدات إنسانية"، وما إن وصل المواطنون إلى الموقع، حتى أطلق الاحتلال والأمريكان النار عليهم بشكل مباشر، مما أسفر عن استشهاد مواطن وإصابة 30 آخرين منذ صباح اليوم حتى الآن.

ولا يزال عشرات المواطنين محاصرين تحت وابل من النيران المتواصلة في محيط ما يُسمى بـ"مركز المساعدات".

وتتكرر هذه الجريمة بشكل ممنهج في منطقة وادي غزة ومحافظة رفح، لترتفع حصيلة الشهداء في مواقع توزيع ما يُسمى بـ"المساعدات" إلى 39 شهيداً وأكثر من 220 جريحاً خلال أقل من أسبوع، في مشهد دموي يكشف بوضوح أن هذه المناطق تحوّلت إلى مصائد للموت الجماعي، لا إلى نقاط لتقديم الإغاثة الإنسانية.

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