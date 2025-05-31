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"الحوثيون" يوجهون تحذيرا شديدا للمستثمرين الأجانب في إسرائيل

السبت 31 مايو 2025 08:48 م / بتوقيت القدس +2GMT
"الحوثيون" يوجهون تحذيرا شديدا للمستثمرين الأجانب في إسرائيل



صنعاء/سما/

دعا "الحوثيون" المستثمرين الأجانب والشركات العاملة في إسرائيل لسرعة المغادرة قبل "فوات الأوان"


وقال الحوثيون في بيان: " ندعو المستثمرين الأجانب والشركات العاملة داخل أراضي الاحتلال الإسرائيلي إلى سرعة المغادرة لأن البيئة لن تكون أمنة والأفضل القيام بذلك ما دامت الفرصة مواتية". 

وذكر البيان " أن صواريخنا مصممة بعدة رؤوس حربية في حال اعتراضها تنقسم لتصيب أهدافا أكثر وبما يجعل منظومة العدو الصهيوني لاعتراضها بلا فائدة". 

وكان " الحوثيون" قد هددوا إسرائيل بالقول : "ردنا بإذن الله سيكون مزلزلا، مؤلما، ولن يكون بمقدار العدو الإسرائيلي والأمريكي تحمله، ولجميع الصهاينة من الآن وصاعدا، الزموا الملاجئ، أو غادروا إلى أوطانكم فورا، فلن يكون بمقدور حكومتكم الفاشلة حمايتكم بعد اليوم". 

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