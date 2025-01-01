طفل ينجو من موت محقق قبل ثوان من قصف إسرائيلي لمخيم جباليا (فيديو)

غزة/سما/

انتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يوثق إجلاء طفل قبل ثوان من قصف إسرائيلي استهدف منزلا في مخيم جباليا شمال قطاع غزة.

وأظهر مقطع الفيديو المتداول طفلا صغيرا يجري نحو المنطقة المستهدفة من طرف الجيش الإسرائيلي، ليتدخل شاب كان معه ويعيده لمكان آمن قبل ثوان من القصف الإسرائيلي القوي لمنزل بمخيم جباليا.



كما وثقت المشاهد تصاعد ألسنة اللهب والدخان جراء القصف القوي للمنطقة.

وشن الجيش الإسرائيلي عشرات الغارات يوم أمس على أهداف في قطاع غزة، ما أدى إلى سقوط ضحايا.

واستشهد 14 مواطنا في قطاع غزة منذ ساعات الفجر الأولى اليوم السبت، في تصعيد إسرائيلي مكثف شمل قصف خيام النازحين ومنازل مدنية ومناطق انتظار المساعدات.