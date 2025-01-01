التعاون الخليجي: بناء إسرائيل مستوطنات بالضفة الغربية انتهاك لسيادة الشعب الفلسطيني والقانون الدولي

جدة/سما/

أكدت دول مجلس التعاون الخليجي، اليوم السبت، "أن مصادقة قوات الاحتلال الإسرائيلي على بناء مستوطنات بالضفة الغربية المحتلة انتهاك لسيادة وحقوق الشعب الفلسطيني الشقيق"



يأتي ذلك بعد المصادقة على بناء 22 مستوطنة يهودية جديدة في الضفة الغربية المحتلة، وهو أكبر توسع منذ عقود.

وأعرب الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم محمد البديوي في بيان "عن إدانته واستنكاره الشديدين لمصادقة قوات الاحتلال الإسرائيلي على بناء 22 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية المحتلة".

وأكد البديوي "على أن هذه المصادقة هي انتهاك سافر وتحد صارخ لمبادئ القانون الدولي والشرعية الدولية وأن هذه الممارسات الاستفزازية تمثل تصعيدا خطيرا من شأنه أن يهدد الأمن والاستقرار بالمنطقة ويقوض الجهود الدولية الرامية إلى استئناف عملية السلام".

وشدد الأمين العام لمجلس التعاون، الذي يضم في عضويته (السعودية والإمارات وقطر والكويت والبحرين وسلطنة عمان) على رفض مجلس التعاون التام لأي محاولات لفرض واقع جديد على سيادة الشعب الفلسطيني الشقيق على كافة أراضيه المحتلة"، ومجددا "التزام دول المجلس بدعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق وعلى رأسها إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية".

وصرح وزراء إسرائيليون بالموافقة على بناء 22 مستوطنة يهودية جديدة في الضفة الغربية المحتلة، وهو أكبر توسع منذ عقود.

ووفقا لوزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش فإن العديد من هذه المستوطنات قائمة بالفعل كبؤر استيطانية، شيدت دون تصريح حكومي، لكنها ستشرع الآن بموجب القانون الإسرائيلي.

وينظر إلى المستوطنات على نطاق واسع على أنها غير قانونية بموجب القانون الدولي، رغم أن إسرائيل تعارض ذلك وتعد من أكثر القضايا إثارة للجدل بين إسرائيل والفلسطينيين.

وقال كاتس إن هذه الخطوة "تمنع قيام دولة فلسطينية من شأنها أن تعرض إسرائيل للخطر"، بينما وصفتها الرئاسة الفلسطينية بأنها "تصعيد خطير".

ووصفت منظمة السلام الآن الإسرائيلية المناهضة للاستيطان هذه الخطوة بأنها "الخطوة الأوسع من نوعها" منذ أكثر من 30 عاما وحذرت من أنها "ستؤدي إلى إعادة تشكيل الضفة الغربية بشكل كبير، وترسيخ الاحتلال بشكل أكبر".

وبنت إسرائيل نحو 160 مستوطنة تؤوي نحو 700 ألف شخص منذ احتلالها الضفة الغربية والقدس الشرقية بحسب القانون الدولي وهي أراض يريدها الفلسطينيون جزءا من دولتهم المستقبلية في حرب عام 1967.