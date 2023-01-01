حماس تسلم ردها للوسطاء على مقترح ويتكوف بشأن الهدنة.. تفاصيل

غزة/سما/

قالت مصادر لقناة الغد، اليوم السبت، إن حركة حماس سلّمت ردها على المقترح الجديد الذي قدّمه المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف بشأن إرساء هدنة في قطاع غزة.

وأضافت المصادر أن الرد تضمّن جدولًا زمنيًا لتسليم المحتجزين الإسرائيليين على دفعات ثلاث كالآتي: 4 في اليوم الأول، واثنان في اليوم الثلاثين، و4 في اليوم الستين.

أما جثامين القتلى، فسيتم تسليمها على 3 دفعات أيضًا: الأولى في اليوم العاشر، والثانية في اليوم الثلاثين، والثالثة في اليوم الخمسين.

كما شمل الرد مطالب تتعلق بالسماح لسكان قطاع غزة بالسفر والعودة عبر معبر رفح، بالإضافة إلى مطالب أخرى تتصل بانسحاب الجيش الإسرائيلي، والدخول في مفاوضات تهدف إلى التوصل لاتفاق دائم لوقف إطلاق النار.

وأشارت المصادر إلى أن حركة حماس سلمت ردها إلى الوسيطين المصري والقطري.

مقترح ويتكوف

كانت حركة حماس قد أعلنت أمس الجمعة أنها تنخرط في مشاورات مع قوى وفصائل فلسطينية لمناقشة مقترح وقف إطلاق النار الذي تسلمته عبر وسطاء دوليين.

وقال الرئيس الأميركي دونالد ترمب إن اتفاقًا حول وقف إطلاق النار في غزة بات قريبا جدا.

وانفردت قناة الغد بنشر تفاصيل مقترح ويتكوف الجديد لوقف إطلاق النار على قطاع غزة، والذي يقضي بإطلاق سراح 10 محتجزين إسرائيليين أحياء و18 جثمانًا.

وأضافت مصادر الغد أن المقترح يقضي كذلك بوقف إطلاق النار لمدة 60 يومًا، تدخل خلالها المساعدات بعدة آليات، وتنسحب القوات الإسرائيلية إلى خطوط انسحاب يتم الاتفاق عليها.

كما يُطلق مقابل المحتجزين الإسرائيليين 125 أسيرًا فلسطينيًا من المحكومين بالمؤبد، و1111 أسيرًا من غزة اعتُقلوا بعد 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، و180 جثمانًا فلسطينيًا.

وبحسب مصادر الغد، فإن الاتفاق يتضمن ضمانات أميركية باستمرار المفاوضات خلال الـ60 يومًا حتى التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار، على أن يستمر وقف إطلاق النار بعد هذه المدة ما دامت المفاوضات مستمرة بإيجابية.

ويوم الخميس الماضي، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إن إسرائيل وافقت على قبول مقترح ويتكوف، وذلك خلال محادثة أجراها مع عائلات المحتجزين.

وكانت مصادر خاصة لقناة الغد قد ذكرت سابقا أن حركة حماس سترد بإيجابية على مقترح المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف بشأن غزة، مع بعض التحفظات.