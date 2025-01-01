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الأردن يعلن رسميا تأجيل زيارة الوفد العربي إلى رام الله بعد رفض "إسرائيل"

السبت 31 مايو 2025 05:08 م / بتوقيت القدس +2GMT
الأردن يعلن رسميا تأجيل زيارة الوفد العربي إلى رام الله بعد رفض "إسرائيل"



عمان/سما/

أعلن الأردن اليوم السبت، تأجيل زيارة وفد وزراء الخارجية العرب إلى رام الله، بعد تعطيل إسرائيلي.

وأوضحت وزارة الخارجية الأردنية في بيان اليوم، أن أعضاء في اللجنة الوزارية المكلفة من القمة العربية الإسلامية الاستثنائية المشتركة بشأن غزة يصل إلى عمان مساء اليوم في زيارة كانت تهدف إلى عقد اجتماع تنسيقي قبيل زيارة كانت مقررة إلى رام الله انطلاقا من عمان غدا الأحد.


وأوضح البيان أن اللجنة قررت تأجيل الزيارة إلى رام الله في ضوء تعطيل إسرائيل لها من خلال رفض دخول الوفد عبر أجواء الضفة الغربية المحتلة التي تسيطر عليها إسرائيل.

ويضم الوفد رئيس اللجنة الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، وزير خارجية المملكة العربية السعودية، وعبد اللطيف بن راشد الزياني وزير خارجية مملكة البحرين، وبدر عبد العاطي وزير خارجية جمهورية مصر العربية، وأمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، إضافةً إلى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، الذي يلتقي نظراءه مساء اليوم وغدًا.

وأكد الوفد في موقف مشترك اليوم، أن قرار إسرائيل منع زيارة الوفد إلى رام الله ولقاء الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين، والمسؤولين الفلسطينيين يمثل خرقا فاضحا لالتزامات إسرائيل بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، ويعكس حجم غطرسة الحكومة الإسرائيلية، وعدم اكتراثها بالقانون الدولي، واستمرارها في إجراءاتها وسياساتها اللاشرعية التي تحاصر الشعب الفلسطيني الشقيق وقيادته الشرعية، وتكرس الاحتلال، وتقوّض فرص تحقيق السلام العادل والشامل.

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