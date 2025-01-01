  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

وزير الخارجية المصري: نواصل جهود التسوية في غزة لوقف إطلاق النار وإدخال المساعدات

السبت 31 مايو 2025 05:06 م / بتوقيت القدس +2GMT
وزير الخارجية المصري: نواصل جهود التسوية في غزة لوقف إطلاق النار وإدخال المساعدات



القاهرة/سما/

أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، استمرار جهود التسوية في قطاع غزة بالتعاون مع الولايات المتحدة وقطر، لوقف إطلاق النار وضمان النفاذ الآمن والمستدام للمساعدات الإنسانية.

‏‎واستعرض وزير الخارجية خلال استقباله في القاهرة السكرتير العام السابق للأمم المتحدة بان كي مون، محددات الموقف المصري اتصالا بتطورات الأوضاع في غزة، منوها بجهود مصر "الحثيثة" لوقف إطلاق النار، كما تناول الأزمة الإنسانية الكارثية التي يشهدها القطاع نتيجة الانتهاكات الفاضحة لإسرائيل للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.


وقال الوزير المصري، إن بلاده تعمل دوما على الحفاظ على استقرار المنظومة الأممية متعددة الأطراف ودعمها لمواجهة التحديات العالمية المتشابكة، مشددا على أهمية التعاون كوسيلة فاعلة لتعزيز الاستقرار والتنمية على المستويين الإقليمي والدولي، لاسيما في ظل ما يموج به العالم من تطورات جيوسياسية واقتصادية غير مسبوقة.

وأكد عبد العاطي، تمسك مصر بالمبادئ الأساسية لميثاق الأمم المتحدة منذ انضمامها إلى المنظمة الأممية، مشيرا إلى أن السياسة الخارجية المصرية ارتكزت على تلك المبادئ، مؤكدا تمسك مصر بالدور المحورى للمنظمة في حفظ السلم والأمن الدوليين وتعزيز التنمية المستدامة لجميع الدول.

‏‎وبحسب البيان المصري، ثمن عبد العاطي، جهود بان كي مون خلال توليه قيادة المنظمة الأممية، وكذلك إسهاماته الحالية في إثراء النقاشات الدولية وجهوده لتحقيق السلام والعدالة والحفاظ على البيئة من خلال عضويته في منظمة الحكماء.

الأكثر قراءة اليوم

خطأ غير مصير المعركة.. كيف ضلّت مجموعة حماس طريقها إلى الهدف الحساس في 7 أكتوبر؟

خطة نتنياهو.. إقامة أضخم “سجن بشري” في رفح مع (3) وجبات يوميًّا وبـ”تمويلٍ عربي”..

موقع عبري يعدّد أسباب تكتم حماس عن إعلان موقفها النهائي من اقتراح ويتكوف

ترامب: نقترب جدا من اتفاق بشأن غزة وسنعلن عن التفاصيل خلال اليوم أو ربما غدا

باحثان إسرائيليان: نزع السلاح الكامل من غزة حتى “الكلاشينكوف الأخير” يشبه تفريغ البحر بملعقة

ليلة لم تنم فيها الإسكندرية..تداعيات "عاصفة الرعب" والسيول

مسؤولون إسرائيليون: تل أبيب منعت وزراء خارجية عرب من زيارة رام الله

الأخبار الرئيسية

حماس تسلم ردها للوسطاء على مقترح ويتكوف بشأن الهدنة.. تفاصيل

683afefa4c59b7683603427a

"أوقفوا إيران فورا".. نتنياهو يعلق على تقرير وكالة الطاقة الذرية

الشيخ يعلق على قرار الاحتلال بمنع وصول الوفد العربي الإسلامي إلى رام الله

683a4a9c42360421d647c1b4

رئيس عمليات الجيش الإسرائيلي السابق يتهم نتنياهو وسموتريتش بتوريط إسرائيل في مأزق بغزة

683a45bc42360421d702c9b0

ماكرون يمهل إسرائيل "ساعات وأيام" للاستجابة للوضع الإنساني في غزة مهددا بإجراءات صارمة

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية