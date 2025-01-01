وزير الخارجية المصري: نواصل جهود التسوية في غزة لوقف إطلاق النار وإدخال المساعدات

القاهرة/سما/

أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، استمرار جهود التسوية في قطاع غزة بالتعاون مع الولايات المتحدة وقطر، لوقف إطلاق النار وضمان النفاذ الآمن والمستدام للمساعدات الإنسانية.

‏‎واستعرض وزير الخارجية خلال استقباله في القاهرة السكرتير العام السابق للأمم المتحدة بان كي مون، محددات الموقف المصري اتصالا بتطورات الأوضاع في غزة، منوها بجهود مصر "الحثيثة" لوقف إطلاق النار، كما تناول الأزمة الإنسانية الكارثية التي يشهدها القطاع نتيجة الانتهاكات الفاضحة لإسرائيل للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.



وقال الوزير المصري، إن بلاده تعمل دوما على الحفاظ على استقرار المنظومة الأممية متعددة الأطراف ودعمها لمواجهة التحديات العالمية المتشابكة، مشددا على أهمية التعاون كوسيلة فاعلة لتعزيز الاستقرار والتنمية على المستويين الإقليمي والدولي، لاسيما في ظل ما يموج به العالم من تطورات جيوسياسية واقتصادية غير مسبوقة.

وأكد عبد العاطي، تمسك مصر بالمبادئ الأساسية لميثاق الأمم المتحدة منذ انضمامها إلى المنظمة الأممية، مشيرا إلى أن السياسة الخارجية المصرية ارتكزت على تلك المبادئ، مؤكدا تمسك مصر بالدور المحورى للمنظمة في حفظ السلم والأمن الدوليين وتعزيز التنمية المستدامة لجميع الدول.

‏‎وبحسب البيان المصري، ثمن عبد العاطي، جهود بان كي مون خلال توليه قيادة المنظمة الأممية، وكذلك إسهاماته الحالية في إثراء النقاشات الدولية وجهوده لتحقيق السلام والعدالة والحفاظ على البيئة من خلال عضويته في منظمة الحكماء.