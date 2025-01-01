لازاريني: مساعدات غزة "إهانة" للمأساة الإنسانية!

غزة/سما/

أكد المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، فيليب لازاريني، أن حجم المساعدات المرسلة إلى غزة لا يتناسب مع حجم المأساة الإنسانية التي يشهدها القطاع.

وأضاف لازاريني في تصريحات صحفية اليوم السبت، أن "المجاعة في غزة يمكن وقفها إذا توافرت الإرادة السياسية، وما نطلبه ليس مستحيلا"، واصفا المساعدات بـ"الإهانة" للواقع الأليم الذي يتكشف أمام العالم.

كما دعا إلى تمكين الأمم المتحدة من أداء دورها في تقديم المساعدات للسكان المحتاجين وحماية كرامتهم.

وأمس الجمعة، قال لازاريني إن 900 شاحنة مساعدات دخلت غزة خلال الأسبوعين الماضيين ما يمثل 10% فقط من الاحتياجات اليومية لسكان القطاع.

وأضاف عبر منصة "إكس" أن إيقاف المجاعة الحالية في قطاع غزة يتطلب إرادة سياسية.

وطالب بالسماح لوكالات الأمم المتحدة والمنظمات العاملة في المجال الإنساني باستئناف عملهم في غزة، بعد إيقاف دخول شاحنات المساعدات منذ الثاني من مارس الماضي.

وأوضح المسؤول الأممي أنه خلال وقف إطلاق النار السابق نجحت "الأونروا" ومنظمات أخرى في إدخال من 600 إلى 800 شاحنة مساعدات يوميا.