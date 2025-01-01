البرلمان العربي يدين قرار إسرائيل ببناء 22 مستوطنة جديدة بالضفة الغربية المحتلة

القاهرة/سما/

أدان البرلمان العربي يوم الجمعة بأشد العبارات قرار إسرائيل المصادقة على بناء 22 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية المحتلة.

وأكد البرلمان العربي في بيان أن "هذا القرار الاستيطاني الجديد يعد تصعيدا خطيرا ضمن سلسلة من السياسات العدوانية التي تهدف إلى تكريس الاحتلال وفرض أمر واقع بالقوة كما أنه يقوض كل فرص السلام العادل والشامل ويغلق الباب أمام حل الدولتين الذي يشكل أساسا لإقامة الدولة الفلسطينية".

وحمل المجتمع الدولي ولاسيما مجلس الأمن المسؤولية القانونية والإنسانية تجاه "هذه الانتهاكات المتكررة ودعاه إلى التحرك الفوري لوقف هذا التصعيد غير المسبوق ومحاسبة الاحتلال على خرقه المتواصل للقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف وقرارات الشرعية الدولية".

كما دعا الدول التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين إلى القيام بذلك فورا "دعما للحق الفلسطيني المشروع ولردع الاحتلال عن الاستمرار في سياساته العدوانية والاستيطانية".

وجدد البرلمان العربي تأكيده على وقوفه الكامل والثابت إلى جانب الشعب الفلسطيني في نضاله المشروع لنيل حقوقه الوطنية غير القابلة للتصرف وفي مقدمتها حقه في العودة وتقرير المصير وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة الكاملة وعاصمتها مدينة القدس.