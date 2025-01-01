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ترامب يوجه نصيحة لماكرون بعد فضيحة الصفعة من زوجته

السبت 31 مايو 2025 04:38 م / بتوقيت القدس +2GMT
ترامب يوجه نصيحة لماكرون بعد فضيحة الصفعة من زوجته



واشنطن/سما/

وجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نصيحة لنظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون بعد انتشار مشاهد تظهر تعرض الأخير لصفعة من زوجته بريجيت ماكرون، وصفت بالفضيحة العلنية.


ورد ترامب عندما سأله الصحفيون في المكتب البيضاوي عن النصائح الزوجية التي قد يحتاجها نظيره الفرنسي، قائلا إنه ليس على علم بتفاصيل الحادث: "لا أعرف ما حدث، لكني أنصح بإبقاء الباب مغلقا".

وأضاف ترامب أنه تحدث مع ماكرون بعد انتشار فيديو الصفعة، وأكد الرئيس الفرنسي له أن "كل شيء على ما يرام" في عائلته.

والتقط الصحفيون الذين كانوا يغطون نزول ماكرون من الطائرة في العاصمة الفيتنامية هانوي في 25 مايو مقاطع فيديو تظهر زوجته بريجيت وهي توجه له صفعة.

وفي البداية، أنكر القصر الرئاسي الفرنسي صحة اللقطات، لكن بعد انتشارها على نطاق واسع في وسائل الإعلام، أفاد مصدر مقرب من الرئيس بأن الأمر يتعلق بـ"خلاف عائلي" بسيط. 

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