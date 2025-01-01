إيران تُسرع من وتيرة انتاج اليورانيوم المخصب بنسبة 60% وتقترب من الاستخدام العسكري ..وإسرائيل : طهران مصممة على حيازة السلاح النووي

طهران /وكالات /

أفادت الوكالة الدولية للطاقة الذرية بأن إيران سرعت وتيرة إنتاج اليورانيوم المخصّب بنسبة 60 في المئة القريبة من مستوى 90% المطلوب للاستخدام العسكري، وذلك في تقرير غير معدّ للنشر اطلعت عليه وكالة فرانس برس السبت.

ولفتت الوكالة إلى أن المخزون بلغ 408,6 كلغ في 17 أيار/مايو بزيادة 133,8 كلغ خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة مقارنة بزيادة بمقدار 92 كلغ خلال الفترة السابقة.

واعتبرت أن “هذه الزيادة الكبيرة في إنتاج وتخزين إيران اليورانيوم العالي التخصيب… تثير مخاوف كبرى”.

من جهتها اتهمت إسرائيل إيران السبت بأنها “مصممة تماما على إستكمال برنامجها للأسلحة النووية”، وذلك بعد وقت قصير من الكشف عن تقرير للوكالة الدولية للطاقة الذرية يشير إلى أن طهران سرّعت إنتاج اليورانيوم المخصب بنسبة 60%.

وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنامين نتانياهو في بيان “رغم تحذيرات المجتمع الدولي العديدة، فإن إيران مصممة تماما على إستكمال برنامجها للأسلحة النووية”. ويقترب إنتاج اليورانيوم المخصّب بنسبة 60 في المئة من مستوى 90% المطلوب للاستخدام العسكري. وكان وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أعلن في وقت سابق السبت أن السلاح الذري “غير مقبول”.