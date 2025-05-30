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الطقس: أجواء حارة اليوم والحرارة تنخفض اعتبارا من الغد

السبت 31 مايو 2025 09:10 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الطقس: أجواء حارة اليوم والحرارة تنخفض اعتبارا من الغد



رام الله/سما/

قالت دائرة الأرصاد الجوية، بأن الجو يكون اليوم السبت، صافيا بوجه عام حارا إلى شديد الحرارة وجاف، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 6 درجات مئوية، والرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويوم غد الأحد، يكون الجو صافيا بوجه عام معتدلا في معظم المناطق، ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

أما يوم الاثنين، فيكون الجو غائماً جزئياً إلى صاف ومعتدلا في معظم المناطق، ويطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة، لتصبح أدنى من معدلها السنوي العام.

ويبقى الجو يوم الثلاثاء غائماً جزئياً إلى صاف ومعتدلا في معظم المناطق، ويطرأ انخفاض طفيف آخر على درجات الحرارة بحيث تصبح أدنى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

وحذرت دائرة الأرصاد الجوية من خطر التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة خاصة في ساعات الذروة،ومن خطر إشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب الجافة.

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