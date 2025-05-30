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سمير فرج يرد على تهديدات "إسرائيل" بضرب السد العالي

الجمعة 30 مايو 2025 09:50 م / بتوقيت القدس +2GMT
سمير فرج يرد على تهديدات "إسرائيل" بضرب السد العالي



القاهرة/سما/

صرح الخبير الاستراتيجي والعسكري اللواء سمير فرج، ، بأن مصر تمتلك مفاعلا نوويا سلميا يعد الأكبر في الشرق الأوسط.


وأوضح فرج خلال تصريحات تلفزيونية نقلتها وسائل الإعلام المصرية أن "مصر ليست ملزمة بالتنسيق مع أي طرف، بما في ذلك إسرائيل، فيما يتعلق بتأمين منشآتها النووية"، مضيفا أن "تأمين المفاعل النووي المصري يهدف لحماية البلاد دون أي نوايا عدائية تجاه الآخرين".

وحول المخاوف الإسرائيلية، أشار الخبير الاستراتيجي إلى أنها تنبع من قدرة مصر على ردع التهديدات المحتملة، مؤكدا أن "الجيش المصري يبقى القوة العسكرية الفاعلة الوحيدة في المنطقة بعد تراجع جيوش أخرى".

وفي رده على التهديدات الإسرائيلية بضرب السد العالي، استنكر فرج هذه التصريحات قائلا: "هل يتوقعون منا ترك السد العالي دون حماية؟ كل الدول تدافع عن منشآتها الحيوية".

واختتم اللواء فرج تصريحاته بتأكيد أن "التسلح المصري يهدف للحفاظ على الأمن القومي وحماية الحدود"، مشددا على أن "الجيش المصري مستعد بكل إمكانياته لمواجهة أي تهديد، ولن تثني الضغوط الخارجية مصر عن الدفاع عن مصالحها".

ونشرت مواقع عبرية سيناريو لضرب السد العالي في أسوان جنوب مصر ووصفته بإنه "تصور للذكاء الاصطناعي" في إطار تصاعد حدة التوتر بين القاهرة وتل أبيب بسبب الحرب في غزة.

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