"إسرائيل" تحذر مواطنيها من تهديد خطير في سيناء

القدس المحتلة/سما/

جدد مجلس الأمن القومي الإسرائيلي تحذير الإسرائيليين من السفر إلى سيناء المصرية بسبب المخاطر التي قد تهددهم هناك.

وأصدر مجلس الأمن القومي الإسرائيلي توصية جديدة، اليوم الخميس، بعدم السفر إلى شبه الجزيرة، وأطلق تحذيرا من المستوى الرابع بشأن السفر إلى سيناء، وهو تهديد مرتفع وتوصية بتجنب التوجه إلى المنطقة.



وقال المجلس إن مستوى التهديد في هذه المنطقة مرتفع منذ فترة، ومؤخرا تصاعدت هذه التهديدات ضد الإسرائيليين الذين يخططون لزيارة تلك الأمكنة.

ودعا المجلس الجمهور الإسرائيلي إلى مراجعة تنقلاتهم واتباع توصيات وإرشادات مجلس الأمن القومي التي تظهر على الموقع الإلكتروني الخاص بوجهات السفر.

وحذرت إسرائيل مواطنيها من قبل بشأن السفر إلى سيناء، لكن رغم ذلك عبر آلاف الفلسطينيين الحدود خلال الفترة الماضية حيث شهدت توترات كبيرة بسبب الحرب في قطاع غزة.

ووفقا لتقارير عبرية، فإن آلاف الإسرائيليين لا يزالون يعدون سيناء وجهة مفضلة لقضاء الإجازات، على الرغم من الحرب في غزة ورفع مستويات التحذير من السفر.

وقدرت "القناة 12" العبرية عدد الإسرائيليين الذين عبروا من منفذ طابا باتجاه سيناء في مصر لقضاء عطلة عيد الفصح، بـ40 ألف إسرائيلي.