  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

"إسرائيل" تحذر مواطنيها من تهديد خطير في سيناء

الجمعة 30 مايو 2025 09:48 م / بتوقيت القدس +2GMT
"إسرائيل" تحذر مواطنيها من تهديد خطير في سيناء



القدس المحتلة/سما/

جدد مجلس الأمن القومي الإسرائيلي تحذير الإسرائيليين من السفر إلى سيناء المصرية بسبب المخاطر التي قد تهددهم هناك.

وأصدر مجلس الأمن القومي الإسرائيلي توصية جديدة، اليوم الخميس، بعدم السفر إلى شبه الجزيرة، وأطلق تحذيرا من المستوى الرابع بشأن السفر إلى سيناء، وهو تهديد مرتفع وتوصية بتجنب التوجه إلى المنطقة.


وقال المجلس إن مستوى التهديد في هذه المنطقة مرتفع منذ فترة، ومؤخرا تصاعدت هذه التهديدات ضد الإسرائيليين الذين يخططون لزيارة تلك الأمكنة.

ودعا المجلس الجمهور الإسرائيلي إلى مراجعة تنقلاتهم واتباع توصيات وإرشادات مجلس الأمن القومي التي تظهر على الموقع الإلكتروني الخاص بوجهات السفر.

وحذرت إسرائيل مواطنيها من قبل بشأن السفر إلى سيناء، لكن رغم ذلك عبر آلاف الفلسطينيين الحدود خلال الفترة الماضية حيث شهدت توترات كبيرة بسبب الحرب في قطاع غزة.

ووفقا لتقارير عبرية، فإن آلاف الإسرائيليين لا يزالون يعدون سيناء وجهة مفضلة لقضاء الإجازات، على الرغم من الحرب في غزة ورفع مستويات التحذير من السفر.

وقدرت "القناة 12" العبرية عدد الإسرائيليين الذين عبروا من منفذ طابا باتجاه سيناء في مصر لقضاء عطلة عيد الفصح، بـ40 ألف إسرائيلي.

الأكثر قراءة اليوم

“معاريف” عن مصدر إسرائيلي رفيع: ويتكوف تبنى مقترح رون ديرمر وتخلى عن الوسيط "بحبح" ..

القناة 12 العبرية: ترامب أوقف التنسيق العسكري مع إسرائيل لمنع هجومها المحتمل على منشآت إيران النووية

اجتماعات سرية في إسرائيل واستعدادات لسيناريوهين قد يحدثان دون إنذار مُسبق حيال إيران..

موقع عبري يعدّد أسباب تكتم حماس عن إعلان موقفها النهائي من اقتراح ويتكوف

باحثان إسرائيليان: نزع السلاح الكامل من غزة حتى “الكلاشينكوف الأخير” يشبه تفريغ البحر بملعقة

خطأ غير مصير المعركة.. كيف ضلّت مجموعة حماس طريقها إلى الهدف الحساس في 7 أكتوبر؟

نداء هام من الداخلية السعودية إلى ضيوف الرحمن

الأخبار الرئيسية

photo_2025-05-30_19-28-16

ترامب: نقترب جدا من اتفاق بشأن غزة وسنعلن عن التفاصيل خلال اليوم أو ربما غدا

6839372b4c59b7091e20a2a7

خطأ غير مصير المعركة.. كيف ضلّت مجموعة حماس طريقها إلى الهدف الحساس في 7 أكتوبر؟

2025-05-30_17-06-26_740020

حماس: نجري مشاورات مع الفصائل الفلسطينية بشأن مقترح ويتكوف

موقع عبري يعدّد أسباب تكتم حماس عن إعلان موقفها النهائي من اقتراح ويتكوف

20250530091746reup-2025-05-30t091601z_30726981_rc27sea5l0qy_rtrmadp_3_israel-palestinians-gaza.h-730x438

باحثان إسرائيليان: نزع السلاح الكامل من غزة حتى “الكلاشينكوف الأخير” يشبه تفريغ البحر بملعقة

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية