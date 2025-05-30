مستوطنون إسرائيليون ينظمون مسيرة “استفزازية” وسط الضفة الغربية

رام الله/سما/

نظم مستوطنون إسرائيليون، الجمعة، مسيرة “استفزازية” غرب مدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة، تحت حماية الجيش الإسرائيلي، في إمعان بالتصعيد تجاه الفلسطينيين.

وقال مروان صباح، رئيس مجلس بلدي أم صفا غرب رام الله، إن عشرات المستوطنين تجمعوا على مدخل البلدة المحاذي لشارع عام يسلكه المستوطنون رافعين الأعلام الإسرائيلية، قبل أن ينطلقوا في مسيرة “استفزازية”.

وبين صباح أن المسيرة وصلت حتى مستوطنة “حلميش” المقامة على أراضي بلدة “النبي صالح” في رام الله.

وأوضح أن قوات إسرائيلية أغلقت الطريق أمام المركبات الفلسطينية لتأمين المسيرة، فيما قام المستوطنون بأعمال عربدة واستفزازات متكررة ضد الفلسطينيين بالمنطقة.

وبحسب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان (رسمية)، نفذ المستوطنون خلال أبريل/ نيسان 231 اعتداء شملت تخريب وسرقة ممتلكات، واستهدفت مساحات واسعة من الأراضي الفلسطينية.