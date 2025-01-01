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نداء هام من الداخلية السعودية إلى ضيوف الرحمن

الجمعة 30 مايو 2025 11:57 ص / بتوقيت القدس +2GMT
نداء هام من الداخلية السعودية إلى ضيوف الرحمن



مكة المكرمة / وكالات/

وجهت وزارة الداخلية السعودية نداء هاما إلي ضيوف الرحمن بضرورة إبراز تصريح الحج لرجال الأمن عند الطلب كشرط أساسي لدخول مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة والبقاء فيهما.

وقالت الوزارة -بحسب وسائل إعلام سعودية - أن ذلك يأتي في إطار حملة "لا حج بلا تصريح" التي تهدف إلى تنظيم موسم الحج وضمان أمن وسلامة الحجاج.

وأبانت الوزارة أن إبراز تصريح الحج يسهم في منع مخالفي أنظمة وتعليمات الحج من تعريض أمن وسلامة ضيوف الرحمن لأي مخاطر، ويساعد في ضبط المخالفين الذين يحاولون أداء الحج دون تصريح.

وتأتي هذه الإجراءات ضمن الجهود المبذولة لتنظيم موسم الحج وضمان أمن وسلامة الحجاج، حيث يتم تطبيق العقوبات النظامية على المخالفين، بما في ذلك الغرامات المالية والسجن والترحيل، وذلك بالتعاون مع الجهات الأمنية المختصة.

كما حثت وزارة الداخلية الجميع إلى الالتزام بالتعليمات والأنظمة المعمول بها خلال موسم الحج، والتعاون مع الجهات المعنية لتحقيق أمن وسلامة ضيوف الرحمن.

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