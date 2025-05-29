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الاحتلال يهدم منزلا ويجرف حديقة في المغير

الخميس 29 مايو 2025 08:59 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يهدم منزلا ويجرف حديقة في المغير



رام الله / سما/

هدمت جرافات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الخميس، منزلا وجرفت حديقة في قرية المغير شمال شرق رام الله.

وأفادت مصادر أمنية بأن جرافات الاحتلال هدمت منزل المواطن أنور سميح النعسان وأجبرت أسرته على إخلائه.

وأضافت: ان جرافات الاحتلال جرفت الحديقة التابعة للمجلس القروي.

وتتعرض قرية المغير لاعتداءات متكررة من مجموعات المستعمرين، تخللها إشعال النار في أراضي مزروعة بالقمح في "سهل الرفيد" إلى جانب مهاجمة المزارعين والحصادين خلال عملهم في تلك الأراضي.

ونفذت سلطات الاحتلال خلال نيسان الماضي، 73 عملية هدم طالت 152 منشأة، بينها 96 منزلاً  مأهولاً، و10 غير مأهولة، و34 منشأة زراعية وغيرها، وتركزت في محافظات: طوباس بـ59 منشأة، والخليل بـ39، والقدس بـ17.

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