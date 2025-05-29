  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

الكابينيت يصادق على إقامة 22 مستوطنة باضفة الغربية

الخميس 29 مايو 2025 08:47 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الكابينيت يصادق على إقامة 22 مستوطنة باضفة الغربية



القدس المحتلة / سما/

كشفت تقارير إسرائيلية أن المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينيت) صادق، قبل نحو أسبوعين، على خطة لإقامة 22 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية.

وتتضمن الخطة المصادقة على تسوية الوضع القانوني لتسعة مواقع استيطانية قائمة، وتحويلها إلى مستوطنات معترف بها رسميًا، إلى جانب إنشاء مستوطنات جديدة في مناطق تعتبر معزولة في عمق الضفة.

وبحسب المصادر، فإن من بين المواقع المستهدفة جبل عيبال في نابلس، حيث لا توجد مستوطنات قائمة حاليًا، بالإضافة إلى مناطق في شمالي الضفة الغربية، منها موقع مستوطنة "سانور".

كما تشمل الخطة "تسوية" الوضع القانوني لبؤرة "حوميش" الاستيطانية، المقامة على أنقاض مستوطنة تم إخلاؤها .

الأكثر قراءة اليوم

نتنياهو يسخر من العالم : اعتقلنا آلاف المدنيين في غزة وصورناهم عراة ولا تظهر عليهم المجاعة بل عدم ممارسة الرياضة

نتنياهو: "اغتلنا محمد السنوار"

"سنعتبرها إعلان حرب".. تحذير مصري من خطوة إسرائيلية

مجلس الأمن يستمع لشهادة مؤلمة من طبيب أمريكي عمل في مستشفيات غزة (فيديو)

سابقة خطيرة..اسرائيل تقرر ترحيل 4 اسرى محررين يحملون الهوية الاسرائيلية بسبب تلقيهم رواتب من السلطة

من يمول مؤسسة غزة الجديدة ؟

سموتريتش: توقيع صفقة جزئية مع حماس “حماقة” لن أسمح بها.. ساعر يرد

الأخبار الرئيسية

واشنطن : البيت الأبيض يعتقد أنه على بعد خطوات من التوصل لاتفاق بين حماس واسرائيل بغزة

صحيفة عبرية : إسرائيل تقاوم الضغوط الامريكية وترفض تقديم ضمانات لوقف الحرب

الجيش الإسرائيلي يستعد لسيناريو فوضى شاملة في مراكز توزيع المساعدات بغزة ويقرر وضع خطة ميدانية بديلة..

73 يوما على عودة الحرب على قطاع غزة .. عشرات الشهداء والجرحى في مجازر مستمرة واستمرار المجاعة ..

photo_2025-05-29_00-14-59

أعمال شغب عنيفة في تل أبيب خلال مظاهرات بمناسبة مرور 600 يوم على حرب غزة

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية