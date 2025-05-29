الكابينيت يصادق على إقامة 22 مستوطنة باضفة الغربية

القدس المحتلة / سما/

كشفت تقارير إسرائيلية أن المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينيت) صادق، قبل نحو أسبوعين، على خطة لإقامة 22 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية.

وتتضمن الخطة المصادقة على تسوية الوضع القانوني لتسعة مواقع استيطانية قائمة، وتحويلها إلى مستوطنات معترف بها رسميًا، إلى جانب إنشاء مستوطنات جديدة في مناطق تعتبر معزولة في عمق الضفة.

وبحسب المصادر، فإن من بين المواقع المستهدفة جبل عيبال في نابلس، حيث لا توجد مستوطنات قائمة حاليًا، بالإضافة إلى مناطق في شمالي الضفة الغربية، منها موقع مستوطنة "سانور".

كما تشمل الخطة "تسوية" الوضع القانوني لبؤرة "حوميش" الاستيطانية، المقامة على أنقاض مستوطنة تم إخلاؤها .