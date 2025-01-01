"حماس" لنتنياهو: تعكس العقليّة الإجرامية المريضة وتثبت ارتكاب جرائم بحقّ أهالي غزة

غزة/سما/

اعتبرت حركة "حماس" أن تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تعكس العقليّة الإجرامية المريضة، وأنها تثبت ارتكاب إسرائيل جرائم حرب بحقّ الأهالي في قطاع غزة.



وجاء في بيان الحركة الفلسطينية: "إن التصريحات الوقحة لمجرم الحرب المطلوب لمحكمة الجنايات الدولية نتنياهو، والتي أنكر فيها وجود مجاعة في قطاع غزة مُستشهداً باعتقال جيشه الفاشي آلاف المدنيين وتصويرهم عراة، وتناوله الساخر للمأساة الإنسانية التي صنعها في غزة؛ هو تعبير عن عقلية إجرامية مريضة باتت تشكل خطراً على العالم، وعلى منظومة القوانين والقيم الإنسانية".



وأضاف البيان: "إن هذا التصريح ليس مجرد استخفاف بعقول العالم، بل هو اعتراف صريح بارتكاب جرائم إذلال جماعي، وتوثيق لما كشفته صور المعتقلين العُزّل الذين جُرّدوا من ملابسهم وأُهينوا أمام عدسات جنود الاحتلال".

وتابعت حماس في بيانها: "كما أن هذه التصريحات الإجرامية تعبّر عن انفصال كامل عن السلوك الإنساني، واستهتار صارخ بمعاناة أكثر من مليوني نازح بلا طعام أو ماء أو دواء، قضى المئات منهم جوعاً ومرضاً وحرماناً، وفق تقارير أممية موثقة".

ودعت "حماس" المؤسسات القضائية الدولية، وفي مقدمتها محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية، "إلى توثيق هذه التصريحات الإجرامية، والعمل على استكمال إجراءات محاسبة الكيان الفاشي، وجلب قادته للعدالة"، على حد تعبير البيان.

كما طالبت "حماس" المجتمع الدولي بعدم الاكتفاء بالإدانات، بل التحرّك العاجل لرفع الحصانة عن "مجرمي الحرب قادة الاحتلال"، وإيقاف هذه الجريمة المتواصلة، والانتهاك الفاضح للقوانين والمواثيق الدولية، المستمر منذ أكثر من 600 يوم.

وفي بيان له، دافع رئيس الوزراء نتنياهو عن "خطة توزيع المساعدات" المدعومة من الولايات المتحدة وإسرائيل في قطاع غزة والتي بدأت يوم أمس الثلاثاء، معتبرا إياها "أداة حاسمة لإضعاف حماس".