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غارات إسرائيلية عنيفة تستهدف مطار صنعاء الدولي وكاتس يزعم تدمير الطائرة الأخيرة لجماعة “أنصار الله”

الأربعاء 28 مايو 2025 11:35 ص / بتوقيت القدس +2GMT
غارات إسرائيلية عنيفة تستهدف مطار صنعاء الدولي وكاتس يزعم تدمير الطائرة الأخيرة لجماعة “أنصار الله”



صنعاء/ وكالات/

شنت طائرات سلاح الجو الإسرائيلي، صباح اليوم الأربعاء، غارات جوية على مطار صنعاء الدولي في العاصمة اليمنية.
ووفقًا لتصريحات وزير الأمن الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، فإن الغارات استهدفت “مواقع إرهابية” في مطار صنعاء، وأسفرت عن تدمير الطائرة الأخيرة التي كانت بحوزة الجماعة، حسب زعمه.
وأضاف كاتس أن “هذه رسالة واضحة واستمرار مباشر للسياسة التي وضعناها: من يطلق النار باتجاه دولة إسرائيل سيدفع ثمناً باهظاً”.

وكرر كاتس تهديداته أن “الموانئ في اليمن ستتلقى ضربات قاسية، ومطار صنعاء سَيُدَمَّر مرة تلو الأخرى، وكذلك بنى تحتية إستراتيجية إضافية في المنطقة التي يستخدمها التنظيم الإرهابي الحوثي وداعموه”.

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