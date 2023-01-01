26 شهيدا منذ فجر اليوم

غزة/سما/

أعلنت وزارة الصحة بغزة، مساء الثلاثاء، عن استشهاد 26 مواطنا منذ فجر اليوم بنيران الاحتلال الإسرائيلي.

وفي التفاصيل، استشهد 3 مواطنين وأصيب 46 آخرين بنيران الجيش الإسرائيلي قرب نقطة مساعدات الشركة الأمريكية برفح جنوبي قطاع غزة.

كما استشهد مواطنان، مساء اليوم الثلاثاء، في قصف للاحتلال على خان يونس، جنوب قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال قصفت خيمة تؤوي نازحين في منطقة أصداء شمال غرب مدينة خان يونس، ما أدى لاستشهاد جميل كمال صبحي موسى، ومحمد كمال صبحي موسى، وإصابة آخرين.

​وفي السياق ذاته، قصفت مدفعية الاحتلال بلدة القرارة شمال شرق خان يونس، فيما دمرت طائرات الاحتلال منزلا لعائلة قديح في محيط مدارس العودة ببلدة عبسان الكبيرة شرق خان يونس.

كما استُشهد مواطنان وأصيب آخرون، اليوم الثلاثاء، بعد قصف مسيرة للاحتلال مجموعة مواطنين بمنطقة الزهراء شمال مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وأصيب عدد من المواطنين بجروح مختلفة، بعد قصف طيران الاحتلال منزلا في جباليا البلد شمال القطاع.

وقصفت مدفعية الاحتلال عدة منازل في محيط منطقة أبو حوا في بلدة عبسان الكبيرة شرق خان يونس جنوب القطاع، كما استهدف طيران الاحتلال مسجدا في منطقة الشعف بحي التفاح شرق مدينة غزة.

كما أفادت مصادر طبية باستشهاد خمسة مواطنين من عدة مناطق في خان يونس، ثلاثة منهم جرى انتشالهم، جراء قصف الاحتلال المتواصل على المنازل.

واستُشهد مواطنان على الأقل وأصيب آخرون، في قصف طائرات الاحتلال منزلا لعائلة دردونة بشارع الجرن في جباليا البلد شمال القطاع.

وارتقى مواطنان، وأصيب عدد آخر، في قصف الاحتلال حي الرمال جنوب غرب مدينة غزة، ومدينة بيت لاهيا شمالا.

ويتواصل قصف الاحتلال المكثف على بيت لاهيا ومناطق عدة شمال القطاع، بالتزامن مع إطلاق نار مكثف من آليات الاحتلال صوب محيط مستشفى العودة.

كما استشهد مواطن وأصيب آخرون بجروح، إثر قصف الاحتلال منزلا في حي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة.

و استُشهد مواطن وأصيب آخرون في قصف الاحتلال بلدة بيت لاهيا شمال القطاع.

وكما أفادت مصادر محلية باستشهاد مواطن متأثرا بجروح أصيب بها أمس الاثنين، جرّاء قصف الاحتلال الذي استهدف منزلا في حي الأمل غرب مدينة خان يونس جنوب القطاع، كما استُشهد المواطن سليمان وجيه قشطة متأثرا بجروح أصيب بها قبل عدة أيام في خان يونس.

وشهدت المناطق الشرقية من مدينة غزة، سلسلة غارات من طائرات الاحتلال الحربية، فيما واصلت مدفعية الاحتلال وآلياته قصفها.

وفي سياق متصل، أفادت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، بأن 6 مراكز صحية فقط من أصل 22 تابعة للوكالة تعمل داخل مراكز الإيواء وخارجها بسبب القصف المستمر في غزة، لافتة إلى أن المستلزمات الطبية الأساسية شحيحة للغاية وهناك حاجة ماسة إلى إيصال المساعدات المنقذة للحياة دون عوائق.

ومنذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، بدأت قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانا على قطاع غزة أسفر عن استشهاد 54,056 مواطنا، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 123,129 آخرين، في حصيلة غير نهائية، حيث لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.

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