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النقب: مصابان أحدهما بحالة حرجة في جريمتي إطلاق نار

الثلاثاء 27 مايو 2025 11:02 م / بتوقيت القدس +2GMT



النقب/سما/

أصيب شخص بجروح وصفت بالحرجة جراء تعرضه لجريمة إطلاق نار في بلدة تل السبع بمنطقة النقب؛ مساء الثلاثاء.

ونقل المصاب بشكل ذاتي إلى مستشفى "سوروكا" في بئر السبع لاستكمال العلاج.

وقالت الشرطة الإسرائيلية إنها باشرت التحقيق في جريمة إطلاق نار بتل السبع، مشيرة إلى أنه يستدل من تحقيقاتها أن الخلفية تعود إلى ثأر في إطار نزاع بين عائلات في المنطقة.

ووصلت قوات كبيرة من الشرطة إلى مكان الجريمة، وباشرت بأعمال تمشيط وبحث عن الجناة من دون الإبلاغ عن اعتقال أي مشتبه به.

وفي مدينة رهط، أصيب شاب (30 عاما) بجروح وصفت بالمتوسطة جراء تعرضه لجريمة إطلاق نار.

وقدم طاقم طبي العلاجات الأولية للمصاب، ثم جرى نقله إلى مستشفى "سوروكا" لاستكمال العلاج.

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