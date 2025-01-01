الاحتلال يسلم 9 إخطارات بوقف العمل والبناء في بروقين

سلفيت/سما/

سلمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، إخطارات بوقف العمل والبناء في عدد من المنازل والمنشآت في منطقتي "البقعان" و"الشياب" شمال بلدة بروقين، غرب سلفيت.

وأفاد مدير بلدية بروقين أمين صبرة، بأن قوات الاحتلال سلّمت 9 إخطارات وقف عمل وبناء لمنازل مأهولة بالسكان للمواطنين: إسلام جمال عطا الحاج، وبسام جمال عطا الحاج، وحمزة سامر عطا الحاج، وفرج ناصر الحاج، ومهند عبد الرحمن محمود صبرة، وعلاء تيسير سمارة، ومحمد تيسير الحاج، إضافة لـ"بركس" لتربية المواشي للمواطن أحمد يوسف بكر، وعمار اسماعيل بركات.

وأشار صبرة إلى أن هذه الإخطارات تأتي في سياق التصعيد المتواصل الذي تنفذه سلطات الاحتلال بحق البلدة، التي تتعرض منذ أسابيع لاعتداءات يومية من المستعمرين وجنود الاحتلال، تهدف إلى تضييق الخناق على المواطنين.

يذكر أن بلدة بروقين تعرضت خلال الأيام الماضية لهجمات متكررة من المستعمرين، شملت إحراق منازل ومركبات، بحماية قوات الاحتلال.