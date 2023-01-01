ألمانيا تغير موقفها تجاه "إسرائيل".. انتقادات حادة ومراجعة للسياسة

برلين/سما/

انتقدت القيادة الألمانية التصعيد الإسرائيلي في غزة، في سابقة تعكس تغير موقف البلد الداعم لإسرائيل.



ووفق وكالة "رويترز" وجه المستشار الألماني فريدريش ميرتس اليوم الثلاثاء، أشد انتقاداته لإسرائيل حتى الآن، منتقدا الغارات الجوية المكثفة على غزة، وواصفا إياها بأنها لم "تعد مبررة" وأنها "غير مفهومة".

وتعكس هذه الرسالة التي صدرت خلال مؤتمر صحفي في فنلندا، تحولا أوسع في الرأي العام، ورغبة أكبر من كبار السياسيين الألمان في انتقاد سلوك إسرائيل منذ هجمات حماس في 7 أكتوبر 2023.

من جهته، قال وزير الخارجية الألماني يوهان فادفول اليوم إن بلاده لن تتضامن مع إسرائيل بالإجبار، معبرا عن صدمته من الحملة الإسرائيلية على غزة "التي تحرم سكان القطاع من الغذاء والدواء".

وأضاف في مقابلة إذاعية "يجب ألا يستغل التزامنا بمكافحة معاداة السامية ودعمنا الكامل لحق دولة إسرائيل في الوجود والأمن كأداة في الصراع والحرب الدائرة حاليا في قطاع غزة".

وأردف "نحن في مرحلة تحتم علينا التفكير بجدية في أي من الخطوات الجديدة التي يلزم اتخاذها"، دون الخوض في تفاصيل أخرى.

ومنذ السابع من أكتوبر 2023 تشن إسرائيل حرب إبادة جماعية بقطاع غزة، تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلفت هذه الإبادة أكثر من 176 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة قتلت كثيرين بينهم أطفال.