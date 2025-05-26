  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

"إسرائيل" تسلمت 940 طائرة وسفينة محملة بسلاح أمريكي منذ بدء الحرب

الثلاثاء 27 مايو 2025 10:28 م / بتوقيت القدس +2GMT
"إسرائيل" تسلمت 940 طائرة وسفينة محملة بسلاح أمريكي منذ بدء الحرب



القدس المحتلة/سما/

أعلنت وزارة الجيش الإسرائيلية، الثلاثاء، استقبال 940 طائرة وسفينة محملة بالسلاح الأمريكي منذ بدء الحرب على قطاع غزة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

وقالت وزارة الجيش الإسرائيلية في بيان: “في إطار عملية نقل واسعة النطاق، هبطت صباح اليوم الطائرة رقم 800” ضمن الجسر الجوي والبحري الأمريكي الذي بدأ فور اندلاع الحرب.

وأضافت الوزارة أن هذه العملية تمثل جهدا مشتركا بين عدة جهات تابعة للجيش الإسرائيلي، تشمل وحدة النقل الدفاعي الدولي بإدارة المشتريات الدفاعية، وبعثة المشتريات الدفاعية الإسرائيلية في الولايات المتحدة، وفرع التخطيط وبناء القوة في الجيش، وسلاح الجيش.

وأشارت إلى أنه “خلال هذه الفترة، تم نقل أكثر من 90 ألف طن من المعدات العسكرية الأمريكية إلى إسرائيل عبر 800 رحلة جوية وحوالي 140 سفينة”.

وحسب وزارة الجيش الإسرائيلية: “تشمل المعدات التي تم شراؤها ونقلها إلى إسرائيل: الذخيرة، والمركبات المدرعة، ومعدات الحماية الشخصية، والمعدات الطبية، وغيرها”.


ويأتي وصول طائرة السلاح الأمريكي الجديدة إلى إسرائيل، رغم ما يتردد عن توتر في الوقت الراهن بين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو والرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

كما تأتي رغم حديث الولايات المتحدة عن مواصلة جهودها للتوصل إلى اتفاق بين إسرائيل وحركة “حماس” للتوصل إلى اتفاق يسفر عن وقف لإطلاق النار وتبادل الأسرى.

الأكثر قراءة اليوم

صور: مؤسسة إغاثة غزة تبدأ توزيع المساعدات الغذائية في القطاع

بطل أوروبا التركي يرمي ميداليته في النيل رفضا لعقوبة بسبب فلسطين (شاهد)

نتنياهو يحتفل بهزيمة العرب و"توحيد القدس" في نفق تحت المسجد الأقصى (شاهد)

خبير إسرائيلي: اقتربت لحظة تخلّص ترامب من نتنياهو

لماذا تراجع نتنياهو عن “بشراه”؟.. وما حقيقة ما يجري في مفاوضات الصفقة المعطلة؟

تدريبات تحاكي "أنفاق غزة" بين لواء "غولاني" والجيش المغربي (شاهد)

المبعوث الأميركي ينفي قبول حركة “حماس” اقتراحه الجديد حول وقف النار في غزة وتبادل الأسرى

الأخبار الرئيسية

6835ba7b4c59b7252e3a214c

ألمانيا تغير موقفها تجاه "إسرائيل".. انتقادات حادة ومراجعة للسياسة

6-65-730x438

ساعر: نجاح دعوات حظر الأسلحة علينا سيعني تدمير إسرائيل

20250527050218

غزة: فشل الآلية الإسرائيلية الأمريكية لتوزيع المساعدات وهروب عناصر المؤسسة الأمريكية (فيديوهات)

Ahmed-al-Sharaa-elshar3-syria-1-730x438

للتطبيع؟ .. اتصالات مباشرة بين "إسرائيل" وسورية

20250526170519reup-2025-05-26t170348z_1695964474_rc2speaxm0nx_rtrmadp_3_portugal-germany.h-730x438

وزير الخارجية الألماني لإسرائيل: لن نتضامن معكم بالإجبار.. والوضع لا يحتمل

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية