"إسرائيل" تسلمت 940 طائرة وسفينة محملة بسلاح أمريكي منذ بدء الحرب

القدس المحتلة/سما/

أعلنت وزارة الجيش الإسرائيلية، الثلاثاء، استقبال 940 طائرة وسفينة محملة بالسلاح الأمريكي منذ بدء الحرب على قطاع غزة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

وقالت وزارة الجيش الإسرائيلية في بيان: “في إطار عملية نقل واسعة النطاق، هبطت صباح اليوم الطائرة رقم 800” ضمن الجسر الجوي والبحري الأمريكي الذي بدأ فور اندلاع الحرب.

وأضافت الوزارة أن هذه العملية تمثل جهدا مشتركا بين عدة جهات تابعة للجيش الإسرائيلي، تشمل وحدة النقل الدفاعي الدولي بإدارة المشتريات الدفاعية، وبعثة المشتريات الدفاعية الإسرائيلية في الولايات المتحدة، وفرع التخطيط وبناء القوة في الجيش، وسلاح الجيش.

وأشارت إلى أنه “خلال هذه الفترة، تم نقل أكثر من 90 ألف طن من المعدات العسكرية الأمريكية إلى إسرائيل عبر 800 رحلة جوية وحوالي 140 سفينة”.

وحسب وزارة الجيش الإسرائيلية: “تشمل المعدات التي تم شراؤها ونقلها إلى إسرائيل: الذخيرة، والمركبات المدرعة، ومعدات الحماية الشخصية، والمعدات الطبية، وغيرها”.



ويأتي وصول طائرة السلاح الأمريكي الجديدة إلى إسرائيل، رغم ما يتردد عن توتر في الوقت الراهن بين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو والرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

كما تأتي رغم حديث الولايات المتحدة عن مواصلة جهودها للتوصل إلى اتفاق بين إسرائيل وحركة “حماس” للتوصل إلى اتفاق يسفر عن وقف لإطلاق النار وتبادل الأسرى.