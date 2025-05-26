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ساعر: نجاح دعوات حظر الأسلحة علينا سيعني تدمير إسرائيل

الثلاثاء 27 مايو 2025 10:27 م / بتوقيت القدس +2GMT
ساعر: نجاح دعوات حظر الأسلحة علينا سيعني تدمير إسرائيل



القدس المحتلة/سما/

حذّر وزير الخارجية الإسرائيلي غدعون ساعر، من الدعوات العالمية المتصاعدة لفرض حظر أسلحة على تل أبيب، معتبرا أنها إذا نجحت فإن النتيجة ستكون “تدمير إسرائيل”.

جاء ذلك في كلمته مساء الثلاثاء، في المؤتمر الدولي “لمكافحة معاداة السامية” بالقدس الغربية، الذي نظمته وزارة الخارجية بمشاركة وزراء دول أخرى، وفق موقع “والا” العبري.

وقال ساعر: “إذا نجحت دعوات وأفعال الدول والسياسيين لفرض حظر على الأسلحة على إسرائيل، لا قدر الله، فإن النتيجة ستكون تدمير إسرائيل ومحرقة ثانية”.

وزعم أن “إسرائيل دولة تواجه تهديدًا صريحًا بالتدمير ومحاولة الإبادة من قِبل جيرانها، وهذا الأمر يكاد لا يُذكر في الخطاب الدائر حول الحرب”.

وعلى خلفية استمرار الإبادة الإسرائيلية بغزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تصاعدت دعوات دولية لوقف تصدير الأسلحة إلى تل أبيب، وآخرها اليوم قرار البرلمان الإسباني النظر عاجلا بمشروع قانون يتضمن فرض حظر على توريد الأسلحة إلى إسرائيل.

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