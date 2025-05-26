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الصفدي يؤكد أهمية اعتراف مزيد من الدول بالدولة الفلسطينية

الثلاثاء 27 مايو 2025 05:13 م / بتوقيت القدس +2GMT
الصفدي يؤكد أهمية اعتراف مزيد من الدول بالدولة الفلسطينية



عمان/سما/

 أكد نائب رئيس الوزراء، وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي أهمية اعتراف مزيد من الدول بالدولة الفلسطينية، تأكيدا على الالتزام بحل الدولتين.

جاء ذلك خلال جلسة مباحثات موسعة أجراها في العاصمة الأردنية عمان مع وزيرة الخارجية الفنلندية إلينا فالتونين، تركزت على العلاقات الثنائية، وتطورات الأوضاع في المنطقة.

وبحث الصفدي وفالتونين الجهود المبذولة للتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة، وإدخال مساعدات إنسانية فورية وكافية إلى القطاع.

كما بحثا في الجهود الإقليمية والدولية لضمان انتهاء المؤتمر الدولي الذي سيُعقد برئاسة سعودية فرنسية في نيويورك الشهر المقبل إلى مخرجات عملية تدفع نحو تحقيق السلام العادل والدائم على أساس حل الدولتين.

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