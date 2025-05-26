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ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 54.056 منذ بدء العدوان

الثلاثاء 27 مايو 2025 04:41 م / بتوقيت القدس +2GMT
ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 54.056 منذ بدء العدوان



غزة/سما/

- ارتفعت حصيلة عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 54.056 شهيدا، و123.129 مصابا منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

وأفادت مصادر طبية، اليوم الثلاثاء، بأن من بين الحصيلة 3,901 شهيد، و110,88 مصابا منذ 18 آذار/ مارس الماضي أي منذ استئناف الاحتلال عدوانه على القطاع عقب اتفاق وقف إطلاق النار.

ووصل إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الساعات الـ24 الماضية، 79 شهيدا، و169 مصابا، نتيجة المجازر المتواصلة، ولا يزال عدد من الضحايا تحت الأنقاض والركام، وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم، كما أن الإحصائية لا تشمل مستشفيات محافظة شمال قطاع غزة لصعوبة الوصول إليها.

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