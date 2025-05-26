"حماس": قبول مقترح ويتكوف للوصول إلى اتفاق يوقف الحرب ويؤدي لانسحاب إسرائيل

غزة/سما/

أعلنت حركة "حماس" قبول مقترح المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف للوصول إلى اتفاق لوقف الحرب في قطاع غزة وانسحاب القوات الإسرائيلية.

وقال عضو المكتب السياسي في "حماس" باسم نعيم: قبلنا مقترح ويتكوف للوصول إلى وقف للحرب وانسحاب القوات المعادية".



وأضاف نعيم: "ننتظر رد الجانب الإسرائيلي".

وجاء ذلك بعد أقل من يوم على تصريحات المبعوث ويتكوف بأن صفقة وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى في غزة مطروحة حاليا على الطاولة مع مسار لإنهاء الحرب، وحثّ حركة "حماس" على قبولها.

وبحسب شبكة "سي إن إن"، تقترح الخطة الإفراج عن نصف الأسرى الأحياء ونصف الجثث مقابل وقف إطلاق نار مؤقت قبل بدء مفاوضات للتوصل إلى اتفاق شامل لإنهاء الحرب.

ورفض ويتكوف تحديد المدة الزمنية لوقف إطلاق النار المؤقت، والتي كانت قضية محورية في المفاوضات.