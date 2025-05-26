  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

مصر تندد بممارسات وزير الأمن القومي الإسرائيلي

الثلاثاء 27 مايو 2025 04:17 م / بتوقيت القدس +2GMT
مصر تندد بممارسات وزير الأمن القومي الإسرائيلي



القاهرة/سما/

أعربت مصر عن إدانتها الشديدة لاقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، يرافقه عدد كبير من المستوطنين المتطرفين، باحات المسجد الأقصى المبارك اليوم.


وأكد بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية أن "هذه الممارسات الاستفزازية تمثل انتهاكاً صارخاً للمشاعر الدينية لمئات الملايين من المسلمين حول العالم، وتؤجج المشاعر وتزيد من توتر الأوضاع في المنطقة".

وحذر البيان من "العواقب الخطيرة لمثل هذه التصرفات المتهورة التي تهدد الأمن والاستقرار في المنطقة"، مشدداً على أن "استمرار هذه الانتهاكات يقوض جهود تحقيق السلام ويعمق من دوامة العنف".

وطالبت مصر المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته في "الضغط على إسرائيل لوقف هذه الانتهاكات الجسيمة، واحترام الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس"، مع التأكيد على "ضرورة دعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حقه في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية".

يأتي هذا البيان في وقت تشهد فيه الأراضي الفلسطينية تصاعداً خطيراً في التوترات، وسط تحذيرات من تداعيات هذه التصرفات على الأمن الإقليمي.

واقتحم وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير اليوم الاثنين المسجد الأقصى في خطوة أدانها الأردن، مشددا على أن "القدس الشرقية مدينة محتلة ولا سيادة لإسرائيل عليها".

الأكثر قراءة اليوم

صور: مؤسسة إغاثة غزة تبدأ توزيع المساعدات الغذائية في القطاع

تضارب بشأن موافقة حماس و"إسرائيل" على مقترح ويتكوف

نتنياهو: آمل أن نتمكن من الإعلان عن التوصل لصفقة تبادل "اليوم أو غدا"

السعودية: حرائق غابات ضخمة تمتد على مساحة شاسعة جنوب الطائف (فيديو)

بطل أوروبا التركي يرمي ميداليته في النيل رفضا لعقوبة بسبب فلسطين (شاهد)

حكومة نتنياهو توجه تحذيرا لبريطانيا وفرنسا

نتنياهو يحتفل بهزيمة العرب و"توحيد القدس" في نفق تحت المسجد الأقصى (شاهد)

الأخبار الرئيسية

Ahmed-al-Sharaa-elshar3-syria-1-730x438

للتطبيع؟ .. اتصالات مباشرة بين "إسرائيل" وسورية

20250526170519reup-2025-05-26t170348z_1695964474_rc2speaxm0nx_rtrmadp_3_portugal-germany.h-730x438

وزير الخارجية الألماني لإسرائيل: لن نتضامن معكم بالإجبار.. والوضع لا يحتمل

20250526171721reup-2025-05-26t171539z_92010407_rc2opeapa5fp_rtrmadp_3_israel-palestinians-gaza.h-730x438

موقع فرنسي: المساعدات الإنسانية لغزة.. فشل الخطة الإسرائيلية وتفكك المؤسسة المشبوهة

تقرير: أكثر من 500 ألف إسرائيلي طلبوا مساعدة نفسية منذ بداية الحرب في غزة

الأمم المتحدة: عمل مؤسسة غزة الإنسانية للمساعدات لصرف الانتباه عن المطلوب

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية