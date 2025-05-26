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"كتائب القسام": استهداف قوة إسرائيلية من 10 أفراد ووقوعهم بين قتيل وجريح

الثلاثاء 27 مايو 2025 04:16 م / بتوقيت القدس +2GMT
"كتائب القسام": استهداف قوة إسرائيلية من 10 أفراد ووقوعهم بين قتيل وجريح



غزة/سما/

أعلنت "كتائب القسام" استهداف قوة إسرائيلية راجلة قوامها 10 جنود بقذيفة مضادة للأفراد، ووقوع أفرادها بين قتيل وجريح في منطقة العطاطرة في بيت لاهيا شمالي قطاع غزة.


وجاء في بيان "القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس": "بعد عودتهم من خطوط القتال.. أكد مجاهدو القسام استهداف قوة صهيونية راجلة قوامها 10 جنود بقذيفة مضادة للأفراد وأوقعوهم بين قتيل وجريح في منطقة العطاطرة بيت لاهيا شمال القطاع".

وأشارت في بيانها إلى أن العملية تمت يوم 25 مايو الجاري.

ويوم أمس، أعلنت "كتائب القسام" عن استهداف دبابتين تابعتين للجيش الإسرائيلي في منطقة أصلان ببيت لاهيا شمال قطاع غزة، واشتعال النيران في إحداهما.

وأوضحت الكتائب في بيان لها أن "المجاهدين" استخدموا قذائف "الياسين 105" في الهجوم، مشيرة إلى أن العملية تمت يوم 24 مايو الجاري.

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