71 يوما على عودة الحرب .. عشرات الشهداء والجرحى في مجازر مستمرة في مختلف مناطق قطاع غزة

القدس المحتلة / سما/

واصلت طائرات الاحتلال لقصفها لمختلف مناطق قطاع غزة في اليوم ٧١ لعودة الحرب مخلفة اعداداً كبيرة من الشهداء والجرحى.

وقالت مصادر طبية ان نحو تسعين مواطنا استشهدوا منذ فجر الاثنين.

وواصل جيش الاحتلال نسف المباني السكنية ببلدة القرارة شمال شرقي خان يونس وغربي مخيم جباليا.

غزة والشمال

واستشهد الطفل مصطفى وائل علي وعدد من الجرحى جرّاء قصف إسرائيلي على حي الكرامة شمال غربي مدينة غزة.

وارتقى شهيد ومصابون جرّاء قصف طائرات الاحتلال منزلاً لعائلة سلمي قرب مسجد بدر في حي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة.

كما استشهدت الطفلة أولينا نزار بكرون متأثرة بإصابتها جرّاء استهداف طائرات الاحتلال عمارة سكنية في شارع الثورة غربي مدينة غزة مساء أمس ما يرفع عدد الشهداء في القصف إلى ثمانية .

واستشهد الحكيم إيهاب نعيم ضميدة متأثرًا بإصابته في قصف إسرائيلي على جباليا البلد شمالي قطاع غزة.

واعلن مشفى العودة في تل الزعتر شرق جباليا ان قوات الاحتلال فجرت روبوتًا قرب المشفى ما تسبب بإصابة من الطواقم الطبية وإلحاق أضرارًا جسيمة داخل المستشفى.

جنوب قطاع غزة

وارتقى عشرة شهداء في خان يونس خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية بينهم اربعة متأثرين بجراح أصيبوا بها في أوقات سابقة.

ووسع جيش الاحتلال من أوامر الإخلاء في خان يونس لتشمل معظم المدينة باسثناء المناطق الغربية والمواصي.

وسط القطاع

واستشهد المواطن خالد جودة اثر قصف الاحتلال ورشة لتصنيع السولار على مدخل مخيم المغازي وسط القطاع.

وكان جيش الاحتلال استهدف خيمة تووي نازحين في منطقة المشاعلة غربي دير البلح ما اسفر عن استشهاد المواطن إبراهيم سعدة.

واعلنت وزارة الصحة بغزة انه وصلت مشافي القطاع خلال ال ٢٤ ساعة الاخيرة ٣٨ شهيد احدهم انتشال و ١٦٩ مصاب مشيرة إلى ان الاحصائية لا تشمل مشافي شمال قطاع غزة لصعوبة الوصول لها.

وارتفعت حصيلة العدوان الاسرائيلي الى ٥٣٩٧٧ شهيد و ١٢٢٩٦٦ اصابة منذ السابع من اكتوبر للعام ٢٠٢٣م .

وبلغت حصيلة الشهداء والاصابات منذ ١٨ مارس ٢٠٢٥ بلغت (٣٨٢٢ شهيد ١٠٩٢٥ إصابة).