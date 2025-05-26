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كولومبيا تعيّن أول سفير لها في فلسطين

الثلاثاء 27 مايو 2025 01:04 ص / بتوقيت القدس +2GMT
كولومبيا تعيّن أول سفير لها في فلسطين



بوغوتا/سما/

عيّنت كولومبيا خورخي إيفان أوسبينا أول سفير لها في الأراضي الفلسطينية، وهو رئيس سابق لبلدية مدينة كالي ومقرب من الرئيس غوستافو بيترو، وفق ما أعلنت الخارجية الكولومبية الإثنين.

وكان الرئيس اليساري قد أعلن في مايو/ أيار 2024 قطع العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل واتهم حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بأنها تنفذ “إبادة جماعية” في غزة.

كما أعلن قبل عام فتح سفارة كولومبية في رام الله في الضفة الغربية المحتلة.

ويأتي تعيين أوسبينا “سفيرا لدى حكومة دولة فلسطين” في أعقاب موافقة السلطات الفلسطينية في 5 مايو/ أيار، وفق ما جاء في مرسوم وقعته وزيرة الخارجية لورا سارابيا في 22 مايو/ أيار.

وأوسبينا رئيس سابق لبلدية كالي، ثالث أكبر مدينة في كولومبيا، وانتمى إلى حركات يسارية، وهو ابن إيفان مارينو أوسبينا أحد قادة منظمة إم-19 المسلحة سابقا والتي كان الرئيس بيترو أيضا عضوا فيها.

ولم تؤكد الخارجية الكولومبية ما إذا كان أوسبينا سيعمل في رام الله أم من مدينة أخرى أو دولة مجاورة.

(أ ف ب)

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