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مصدر مسؤول: استمرار التنسيق المصري القطري الأمريكي بشأن مفاوضات غزة

الثلاثاء 27 مايو 2025 01:02 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مصدر مسؤول: استمرار التنسيق المصري القطري الأمريكي بشأن مفاوضات غزة



القاهرة/سما/

 أعلن مصدر مصري مسؤول، اليوم الإثنين، عن استمرار التنسيق المصري القطري الأمريكي، بشأن مفاوضات وقف إطلاق النار داخل قطاع غزة وتبادل المحتجزين.

وذكر المصدر، في تصريح لقناة “القاهرة الإخبارية”، أن مصر تطالب الطرفين بإبداء المرونة اللازمة للتوصل إلى اتفاق يسهم في مواجهة الأزمة الإنسانية في قطاع غزة.

وأوضح أن الاتصالات المصرية المكثفة، تهدف إلى تقريب وجهات نظر الأطراف المعنية، تمهيدا للعودة إلى التهدئة.

وأكد المسؤول المصري أن الاتصالات لا تزال جارية مع كافة الأطراف، في محاولة للتوصل إلى اتفاق في أقرب وقت ممكن.

وتأتي جهود الوساطة المصرية والقطرية والأمريكية فيما يعاني سكان قطاع غزة من أزمة إنسانية كارثية جراء نقص حاد في المواد الغذائية بسبب القيود الإسرائيلية.

(د ب أ)

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