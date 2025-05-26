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القناة 14 العبرية: الجيش يبلغ حكومة نتنياهو استعداده للصفقة مع حماس ويطالبها باتخاذ قرار

الثلاثاء 27 مايو 2025 12:51 ص / بتوقيت القدس +2GMT
القناة 14 العبرية: الجيش يبلغ حكومة نتنياهو استعداده للصفقة مع حماس ويطالبها باتخاذ قرار



القدس المحتلة/سما/

طالب كبار قادة الجيش الإسرائيلي المستوى السياسي باتخاذ قرار بشأن إمكانية التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق نار في قطاع غزة، مؤكدين أن تعميق عمليات الجيش بغزة ستجعل وقف إطلاق النار صعبا.


وقال مصدر أمني للقناة ​​14 العبرية: "عُرض على المستوى السياسي سيناريو تعميق المناورة، ومن المستحيل التراجع عنه. إذا دخلنا في اتفاق فلن نتمكن من تحقيق الأهداف - القرار مطلوب الآن".

وفيما من المتوقع أن يوسع الجيش الإسرائيلي رقعة مناوراته في قطاع غزة بشكل كبير خلال الأيام المقبلة، صرح مصدر أمني للقناة ​​14: "نحن مستعدون للدخول بكامل قوتنا. بدأنا بالفعل في بعض المناطق مناورة لم نشهدها في غزة منذ وقف إطلاق النار.. استعدادا للتقدم نحو المرحلة التالية، عُرض على المستوى السياسي سيناريو تعميق المناورة، وسيكون من المتأخر جدا التراجع عنه، وإذا دخلنا في صفقة، فلن نتمكن من تحقيق الأهداف التي حددها المستوى السياسي، ولذلك يجب اتخاذ قرار الآن".

وعلى المستوى الرسمي، يقول الجيش الإسرائيلي بحسب القناة: "سنعرف كيف نتعامل مع أي سيناريو شامل يتطلب وقف المناورة لصالح التوصل إلى اتفاق".

ومنذ السابع من أكتوبر 2023 تشن إسرائيل حرب إبادة جماعية بقطاع غزة وفقا للأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية، تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلفت هذه الإبادة أكثر من 176 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة قتلت كثيرين بينهم أطفال.

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