مصدر حكومي إسرائيلي: حماس تواصل طرح شروط غير مقبولة بشأن وقف إطلاق النار

القدس المحتلة/سما/

أكد مصدر حكومي إسرائيلي اليوم الاثنين، أن حركة حماس الفلسطينية تواصل طرح شروط لوقف إطلاق النار في قطاع غزة غير مقبولة على الإطلاق بالنسبة لإسرائيل.



وأضاف المصدر لوكالة "نوفوستي": "حماس تطرح شروطا للاتفاق غير مقبولة إطلاقا من جانب إسرائيل، ولا تتوافق أبدا مع أهداف العمل العسكري التي حددتها قرارات الحكومة".

وأشار إلى أن "إسرائيل تواصل الضغط العسكري على الإرهابيين، وهذه هي الطريقة الأكثر فعالية لتحرير مواطنينا وإنهاء الحرب".

وفي وقت سابق اليوم، نقلت وكالة "رويترز" عن مسؤول فلسطيني مقرب من الحركة قوله إن الحركة وافقت على مقترح المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف لوقف إطلاق النار في غزة.

وذكر موقع "أكسيوس" أن المبعوث الرئاسي الأمريكي ستيف ويتكوف نفى صحة تقرير وكالة "رويترز" حول موافقة حركة "حماس" على مقترح هدنة مؤقتة مع إسرائيل.

وأشارت مصادر دبلوماسية مطلعة إلى أنه "طُلب من إسرائيل تأجيل تصعيدها الميداني، والسماح بتوسيع نطاق إيصال المساعدات الإنسانية، بهدف تهيئة الأجواء لعودة المفاوضات، لكن ما تزال إسرائيل ترتكب جرائم في غزة بشكل يومي".

المخطط الذي تقوده واشنطن، والمعروف باسم "مخطط ويتكوف"، يتجاوز فكرة التهدئة المؤقتة، حيث يسعى الأمريكيون إلى التوصل لاتفاق شامل ومتدرج، يبدأ بإطلاق سراح جزء من الأسرى، ويشمل في مراحله اللاحقة إنهاء الحرب وإطلاق سراح جميع الأسرى لدى حماس.