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تصعيد جديد.. قرار عربي بحظر 20 شركة إسرائيلية كبرى

الإثنين 26 مايو 2025 08:35 م / بتوقيت القدس +2GMT
تصعيد جديد.. قرار عربي بحظر 20 شركة إسرائيلية كبرى



القاهرة/سما/

قررت الدول العربية حظر 20 شركة إسرائيلية تنتهك قواعد وأحكام المقاطعة العربية في مجالات الاستثمار بالمستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة ودعم جيش واقتصاد إسرائيل.


وعقد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول المؤتمر الـ 97 لضباط اتصال المكاتب الإقليمية للمقاطعة العربية لإسرائيل، بمشاركة وفود دول المكاتب الإقليمية العربية، إضافة إلى ممثل عن منظمة التعاون الإسلامي.

وجاء الاجتماع في إطار تأكيد القمم العربية والمجالس الوزارية العربية المتلاحقة على أهمية المتابعة والاستمرار في دعوة جميع الدول والمؤسسات والشركات والأفراد إلى وقف كافة أشكال التعامل مع المستوطنات الإسرائيلية المقامة على الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة بما في ذلك حظر استيراد منتجاتها أو الاستثمار فيها بشكل مباشر أو غير مباشر لمخالفتها للقانون الدولي.

وقرر المؤتمر حظر 20 شركة تنتهك قواعد وأحكام المقاطعة العربية في مجالات الاستثمار بالمستوطنات وتدعم الاقتصاد والجيش الإسرائيلي، وتوجيه إخطارات لشركات أخرى مطالبًا إياها بسحب استثماراتها والتراجع عن تعاونها مع النظام الاستعماري الاستيطاني، وذلك طبقًا لأحكام المقاطعة المعتمدة.

وتندرج هذه الخطوة ضمن استراتيجية المقاطعة العربية التي بدأت منذ خمسينيات القرن الماضي، حيث أُسست مكاتب إقليمية للمقاطعة تحت مظلة جامعة الدول العربية لتنسيق الجهود الرامية إلى عزل إسرائيل اقتصاديًا وسياسيًا.

وتتزامن هذه الخطوة مع تصاعد التوترات في الأراضي الفلسطينية المحتلة، خاصة في ظل استمرار الحرب على غزة والاعتداءات في الضفة الغربية، حيث شهدت السنوات الأخيرة زخمًا متزايدًا لحملات المقاطعة الشعبية والرسمية في الدول العربية والإسلامية، مما أدى إلى تأثيرات اقتصادية ملموسة على بعض الشركات العالمية الداعمة لإسرائيل.

وشدد المؤتمر على أهمية تعزيز عمل أجهزة المقاطعة العربية ومتابعة جهودها وأنشطتها في تطبيق أحكام المقاطعة العربية، بالتنسيق والتواصل مع المكتب الرئيسي للمقاطعة، لمتابعة تنفيذ القرارات والتوصيات ورصد أية انتهاكات لأحكام ومبادئ المقاطعة.

وأكد الاجتماع العربي على أهمية العمل على تعزيز التعاون والتنسيق بين الأمانة العامة للجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي باتجاه تطوير آليات المقاطعة الإسلامية وتكاملها مع المقاطعة العربية والدولية.

وأعرب المؤتمر عن تقديره لجهود حركة المقاطعة الدولية لإسرائيل، ولجهود حركات التضامن في كافة الدول في إطار التزامها بالمواثيق وقواعد القانون الدولي وبمبادئ ومقاصد هيئة الأمم المتحدة إلى جانب التمسك بالقيم الإنسانية والروحية والأخلاقية دفاعاً عن العدل والسلام الذي تنشده شعوب العالم.

وثمن الاجتماع العربي دور جميع الهيئات والمؤسسات والدول والشعوب الصديقة الداعمة لحركة المقاطعة الدولية، وجدد الدعوة لدول العالم والشعوب المحبة للعدل والحرية والسلام إلى مقاطعة الاحتلال ومستوطناته الاستعمارية للتصدي لممارساته العدوانية

وتأتي قرارات الدول العربية بحظر 20 شركة إسرائيلية في إطار جهود طويلة الأمد لدعم القضية الفلسطينية ومقاطعة الكيانات التي تساهم في دعم الاحتلال الإسرائيلي، سواء من خلال الاستثمار في المستوطنات غير الشرعية أو دعم الاقتصاد والجيش الإسرائيلي.

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