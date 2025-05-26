Warning: Creating default object from empty value in /home/samanews.ps/public_html/ar/includes/post.php on line 93
عون يبحث مع وفد أمريكي وضع النازحين السوريين والسلاح الفلسطيني - سما الإخبارية

  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

عون يبحث مع وفد أمريكي وضع النازحين السوريين والسلاح الفلسطيني

الإثنين 26 مايو 2025 05:48 م / بتوقيت القدس +2GMT
عون يبحث مع وفد أمريكي وضع النازحين السوريين والسلاح الفلسطيني



بيروت/سما/

لفت الرئيس اللبناني ميشال عون خلال لقائه وفدا أمريكيا برئاسة السيناتور أنغوس كينغ إلى محورين لمعالجة التحديات الأمنية والاجتماعية التي تواجه لبنان، وبينها قضية النازحين السوريين.

 

ووصف عون بدء رفع العقوبات الأمريكية عن دمشق بـ"الخيار الجيد"، معتبرا أن "تحسين الاقتصاد السوري يساعد في حل أزمة النازحيين السوريين بلبنان، الذين عليهم العودة للمساهمة في إنعاش اقتصاد بلدهم".

ودعا عون خلال لقائه الوفد الأمريكي الأمم المتحدة إلى أن "تقدم المساعدات للنازحين السوريين في بلادهم وليس في لبنان".

في سياق آخر قال عون: "شكلنا لجانا لبنانية-فلسطينية، وسيبدأ العمل في منتصف الشهر المقبل في 3 مخيمات فلسطينية في بيروت لمعالجة مسألة وجود السلاح الفلسطيني فيها.

وأعلن عون والرئيس الفلسطيني محمود عباس خلال زيارة الأخير إلى بيروت مؤخرا عن اتفاق مشترك يقضي ببدء تنفيذ خطة لنزع السلاح من المخيمات الفلسطينية في لبنان، ابتداء من منتصف يونيو المقبل.

وأكد الرئيسان في بيان مشترك أن "زمن السلاح الخارج عن سلطة الدولة اللبنانية قد انتهى، مع التزام الجانب الفلسطيني بعدم استخدام الأراضي اللبنانية كمنصة لأي عمليات عسكرية".

الأكثر قراءة اليوم

الاعلام العبري:مبعوث ترامب يُسلم مسؤول إسرائيلي رسالة صارمة من ترامب..

ترامب: قد يكون لدينا أخبار سارة قادمة مع حماس بشأن غزة

استقالة مُفاجئة للمدير التنفيذي لـ”مؤسسة غزة الانسانية” في ظل اتهامات بارتباطها بإسرائيل

إسرائيل تهدد بضم مستوطنات الضفة وغور الأردن حال الاعتراف بفلسطين من دول كبرى

القناة 12 العبرية : نتنياهو فقد ثقته برئيس الأركان إيال زامير

تسريب صوتي يكشف تحريض رئيس “الشاباك” المعيّن ضد المسلمين..

سبعون يوما على عودة الحرب على غزة .. عشرات الشهداء والجرحى ومجزرة بمركز نزوح في غزة

الأخبار الرئيسية

photo_2025-05-26_15-58-14

تضارب بشأن موافقة حماس و"إسرائيل" على مقترح ويتكوف

غزة تحت النار.. كيف حرّٰكت لجنة مقاطعة إسرائيل (BDS) الضمير العالمي؟! د. أحمد يوسف

68338adc4c59b74ce043d839

حكومة نتنياهو توجه تحذيرا لبريطانيا وفرنسا

68336deb42360414bb6e97d9

"هآرتس": قدرة "حماس" لم تتراجع ولديهم 40 ألف مقاتل وآلاف الصواريخ والقذائف

683329c44c59b74d27296cca

تقرير عبري: "إسرائيل" تتجه إلى انهيار متسارع

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية