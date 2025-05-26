عون يبحث مع وفد أمريكي وضع النازحين السوريين والسلاح الفلسطيني

ودعا عون خلال لقائه الوفد الأمريكي الأمم المتحدة إلى أن "تقدم المساعدات للنازحين السوريين في بلادهم وليس في لبنان".

في سياق آخر قال عون: "شكلنا لجانا لبنانية-فلسطينية، وسيبدأ العمل في منتصف الشهر المقبل في 3 مخيمات فلسطينية في بيروت لمعالجة مسألة وجود السلاح الفلسطيني فيها.

وأعلن عون والرئيس الفلسطيني محمود عباس خلال زيارة الأخير إلى بيروت مؤخرا عن اتفاق مشترك يقضي ببدء تنفيذ خطة لنزع السلاح من المخيمات الفلسطينية في لبنان، ابتداء من منتصف يونيو المقبل.

وأكد الرئيسان في بيان مشترك أن "زمن السلاح الخارج عن سلطة الدولة اللبنانية قد انتهى، مع التزام الجانب الفلسطيني بعدم استخدام الأراضي اللبنانية كمنصة لأي عمليات عسكرية".